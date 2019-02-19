Русский тренер работает в Киргизии и меняет историю. Вот его интервью

Раньше там пасли баранов на поле, теперь – рвут Кубок Азии.

Что вы знаете о Киргизии? Вероятно, почти ничего. Это бывшая советская республика из ближней Азии и там родился главный юниор ЦСКА Ильзат Ахметов. Но вот еще один важный факт: уже почти десять лет там работает русский тренер Александр Крестинин. За это время он сменил два клуба, дважды стал чемпионом и сотворил историю со сборной – дошел до 1/8 финала в первом для страны Кубке Азии.

Илья Егоров поговорил с тренером о том, как приехать в другую страну и менять ее историю.

Крестинин рассказал:

Как настраивал игроков Киргизии на удачный дебют на Кубке Азии.

Почему не перенимает тактики топовых тренеров.

Что уровень Киргизии лучше, чем вам кажется.

А киргизская кухня – это супер.

В чем киргизский футбол опережает российский.

Про национальный вид спорта: там перетягивают тушу мертвого козла.

Орден от президента и мудрость от Гвардиолы

– Киргизия дошла до 1/8 финала Кубка Азии. Все в восторге. Какие у вас впечатления?

– Меня поразила организация Кубка Азии: высокого качества гостиницы, поля, тренировочные базы. Я понимаю, что так и должно быть, и у меня не вызывает сомнения: Эмираты вполне могли бы принять чемпионат мира, как и Катар.

Что касается результата, то, с одной стороны, мы неплохо поработали для дебютантов. Но, с другой стороны, мы выполнили только одну задачу – вышли из группы, я еще до турнира говорил, что это вполне реально. У нас было неплохое качество игры, но немножко не повезло. Поэтому результатом мы довольны на 50%.

Тут главный повод для радости − мы доказали людям, что конкурентоспособны на самом высоком уровне: с лучшими командами Азии играли практически на равных. Их квалификация значительно выше, но у нас было много моментов в матчах с сильными Китаем, Кореей. После возвращения домой меня все поздравляли – никто не ожидал от нас такого прохода.

– Киргизы называют ваше достижение историческим.

– Да, слышал это. Удивило, как болельщики встретили нас в аэропорту. Журналисты писали, что туда пришли около пятисот человек. В реальности их было где-то в районе тысячи. В тот же день в Бишкеке собралась полная площадь людей, даже на Новый год было меньше. Произошло какое-то единение всей страны, и это самое приятное.

Нас поздравил президент страны. Он даже звонил мне, когда я еще был на турнире. По приезду он организовал встречу. Ребята были награждены памятными часами и орденами. Меня наградили самой высокой правительственной наградой – орденом «Данакер» (награждаются за большой вклад в укреплении экономического потенциала страны – «Бомбардир»). Если интересно, кавалерами этого ордена в разные года становились Лавров, Медведев, Эрдоган, Блаттер. Это меня поразило больше всего.

– Что самое тяжело было в работе с маленькой сборной на таком крупном турнире?

– Изменение ментальности футболистов: доказать им, что мы можем и умеем играть хорошо с сильными азиатскими командами. Я-то это знал, а вот футболистам пришлось внушить. Это было не то, что сложно, но ушло какое-то время. Нужны были разговоры с игроками, какие-то спарринги с командами, разборы.

– Думал, вы скажете про тактические наработки. Знаю, что с этим у сборной Киргизии все тоже сложно: программу InStat вы купили не так давно.

– Вообще, я с первых дней работы просил федерацию приобрести доступ к аналитическим программам.

– Хорошо, тогда поговорим о тактике. Среди тренеров небольших команд модно копировать какие-то ходы более топовых коллег. Вы так же действовали?

– Многие люди, в том числе и я, говорили: копия – это плохой оригинал. Гвардиола недавно утверждал, что тренеры друг у друга воруют идеи.

– Хорошо, вы тоже?

– Копируй-не копируй, но тут все равно нужно изначально подстраиваться под доступных тебе футболистов. Изначальная расстановка – это не принципиальный момент, об этом говорил еще Лобановский. Как ты расставишь футболистов – это половина беды. А вот то, какие задачи ты перед ними поставишь – вот это действительно важно.

Я исходил из обстановки, считаю, что это было правильно. Да, я выделял для себя какие-то моменты у тренеров, но все равно не копировал слепо. У меня футболисты другие, нежели у всемирно известных тренеров.

– Сборная Киргизии проиграла Корее и Китаю. При этом по большому количеству моментов видно, что вы используете атакующий стиль.

– Да, конечно. Мы играем в короткий-средний пас, потому что антропометрия моих игроков не позволяет играть через длинный передачи. С другой стороны, мы быстрые, мы крайне ловко работаем с мячом, и скоростной футбол подходит к нам. Я вообще сторонник думающего футбола, поэтому мы отрабатываем ситуации, при которых командам крайне трудно с нами играть.

– Например?

– Все просто. Я настраиваю игроков на тактику: чем больше ударов – тем больше голов и бить нужно только по «удобному» мячу.

– Игроки все-таки не очень высокого класса. Вы же требуете от них полнейшего вникания в вашу тактику.

– У меня были игроки не очень высокого класса, но благодаря нашей работе уровень футболистов заметно поднялся. То, что игроки поняли меня, я могу объяснить так: тренер должен быть понятен, тогда футболисты поверят ему и пойдут за ним. Расставить фишки – это половина дела. Нужно еще пронаблюдать, как люди усвоили задачи. Визуальный контроль – это очень важно.

Вообще, в плане тактики футболисты из Кыргызстана будут грамотнее, чем даже некоторые игроки из ФНЛ.

– Тогда охарактеризуйте сборную, чтобы читатели могли провести параллель между ней и командами из ФНЛ.

– Во-первых, игроки сборной трудоспособные и целеустремленные. Во-вторых, команда очень неплохая в плане характера. Она умеет реагировать на изменения в игре.

Что касается клубного уровня, то пара-тройка команд Кыргызстана – это коллективы уровня ФНЛ. Кроме того, в прошлом году мы на сборах с «Дордоем» играли с курским «Авангардом». Сыграли со счетом 1:1, но во втором тайме соперники всего пару раз вышли на нашу половину, все время сидели в штрафной. На тот момент это были финалисты Кубка России.

– Кажется, на успех сборной на Кубке Азии повлияли футболисты, играющие за рубежом.

– Да, они здорово помогли нам. Все-таки немецкое футбольное образование значительно выше киргизского. Здесь нет разговора о натурализации, потому что они родились в Кыргызстане.

Сейчас дела меняются: с вливанием больших денег и приходом классных игроков система меняется в лучшую сторону. А тогда была проблема с классными местными игроками не только в Кыргызстане, Казахстане: Советский Союз развалили, а своего ничего не придумали. Тогда люди, игравшие за рубежом, подсказывали партнерам, куда бежать, отдать мяч. Сейчас разница между местными игроками и футболистами, которые выступают за границей, не такая большая. Ее даже практически нет.

Крестинин отвечает на все слухи про плохую инфраструктуру, переедание пловом и ноль талантов

– Вы почти всю игровую карьеру провели в России, тренерскую же – исключительно в Киргизии. Как так получилось?

– Еще игроком я поехал в Киргизию. Там и предложили стать тренером мне, человеку без всякого опыта. Получилось, что в первый год мы с «Нефтчи» стали чемпионами. Это была фантастика. На тот момент я работал как проклятый: всему и у всех учился. Руководство шло мне навстречу, отвечало положительно на все запросы.

– Вы как-то сказали, что футбол в Киргизии – не очень развитая тема. Что же вам помогало развиваться в таких условиях?

– Как и у любого спортсмена – самовыражение. Сейчас я тоже работаю, чтобы самовыражаться, учиться, развиваться. Тут такой момент: я на международном уровне представляю две страны – Россию и Киргизию. В первом случае я должен соответствовать уровню российских тренеров. Во втором случае я должен сделать сборную Кыргызстана конкурентоспособной.

– Не было ли вам страшно начинать тренерскую карьеру вдали от сильного футбола?

– Нет. Наоборот: я очень рад, что сразу же стал тренером клуба из высшей лиги, а всего через пару лет – тренером сборной.

twit text — FFKR (@_FFKR) 10 февраля 2019 г.

– Мой знакомый киргиз говорил, что у него в стране практически бесполезно мечтать об успешной футбольной карьере, потому что в спорт не вкладывают деньги и это сильно бьет по мотивации.

– Денег вкладывают не очень много, это факт. Поэтому я перед собой ставлю задачу влиять на отношение людей к игре. И у меня вроде как получается. Сейчас все же идет развитие инфраструктуры: строят базы, поля.

– Вы говорите, что меняете настроение людей, но на стадионы все еще приходят максимум 2-3 тысячи человек.

– На клубы приходят меньше. Столько болельщиков приходят на команды, когда идут еврокубки: азиатская Лига чемпионов. На сборную же всегда приходят 10-11 тысяч при вместимости в 18 тысяч. Думаю, дальше будет лучше.

Другое дело – стадион не очень хорошего качества. Он старый, советской постройки. Но в федерации обсуждается вопрос о постройке нового стадиона.

– Как вы участвуете в этом? Делаете, например, запросы?

– Да, делаю запросы. Кроме того, результатами доказываю то, что футболисты достойны новой арены. Да и болельщики это заслуживают.

– Вы рассказывали много крутых историй: о баранах на бишкекском стадионе, А4-листы вместо контрактов.

– Тут неточность, в которой замешан не директор бишкекского стадиона, а директор стадиона города Кочкор-Ата. Да, он пас баранов на стадионе, когда мы уезжали играть в гостях: специально выращивал траву. Когда мы возвращались, специальные люди готовили газон. Потом этого не было, навели порядок, такого больше не допускают.

– А контракты?

– Да, были такие моменты, когда просто приносили листы с подписями. Но сейчас этого нет.

– Слышал, что с условиями на стадионах и базах все не очень хорошо.

– Смотрите: там, где живут люди, в тех районах все хорошо. В целом такая проблема была на стадионах. Это связано с тем, что за последние 70 лет для футбола не было ничего построено. Арены находятся в очень плохом состоянии. Это пытаются исправить, но пока усилий маловато.

– И как такие киргизские футболисты могут дорасти до уровня условного чемпионата России?

– Так они уже есть: Коченков, Ахметов, Кичин из «Енисея». Мы первых двух пытались привлечь в сборную, но у каждого своя дорога. С Коченковым мы до сих пор на связи. Но если он сыграет за сборную Кыргызстана, то будет считаться легионером в России. Вратарь-легионер в РПЛ – это очень мутная история. Поэтому он ставит перед собой задачу сыграть за сборную Россию. С Ахметовым мы даже не связывались, он уже практически дебютировал за сборную России.

– Ну, и все.

– Поверьте: предложения о переходы в российские команды для киргизских игроков еще будут. Особенно после Кубка Азии. Киргизы – это неплохие футболисты, правда, недостаточно раскрученные. У них есть все шансы попасть в российские команды. Но в российском футболе большую роль играют агенты – это сильно мешает.

– Так и в киргизском тоже. Многие киргизы постоянно уезжают в маленькие лиги: в Индию, в чемпионат Таиланда.

– Да нет. Тут история связана с тем, что у классных агентов, которые могли бы реально трудоустроить в неплохие клубы, нет интереса к киргизским футболистам. В Индию футболисты уезжают не от хорошей жизни – их агенты просто не могут предложить что-то большее.

Сейчас же я хорошим агентам предлагаю присмотреться к игрокам из этой страны: это уже другие футболисты ментально и физически. Они готовы играть минимум в ФНЛ.

– При этом знаю истории о том, что киргизские футболисты не следят за режимом, сильно грешат в плане лишнего веса.



– С этим тоже дела обстоят лучше. У нас плов стабильно после каждой игры, до матча – обычное футбольное питание: куриная грудка, паста. Мы следим за тем, чтобы жировая прослойка игроков была не больше 10%.

Кстати, в России точно так же стабильно приезжают на сборы с лишним весом. Но граммы выветриваются за несколько тренировочных дней. Так же и в Киргизии. В защиту местного футбола скажу следующее: знаю в РПЛ несколько команд, которые работают с GPS и Polar (система мониторинга футболиста) хуже, чем в Кыргызстане.

Колорит Киргизии: многодетные семьи, застолье, спорт кочевников

– Вы в Киргизии почти 10 лет. Расскажите о стране в нескольких фактах.

– Первое – добрый и гостеприимный народ, который очень ценит достижения своих соотечественников. Второе – вкусная и разнообразная кухня. Третье – очень много детей. В России мать-героиня – это когда 5 детей, у них – 7 детей.

– Что больше всего удивляет?

– Сколько блюд подаются на праздниках. У них стабильно 6 горячих блюд на столах, они буквально пытают едой, которая в итоге не съедается. Хочется все попробовать, но просто невозможно все съесть. Я спрашиваю, зачем столько готовят, отвечают: «Обычай, так положено». Это хорошая традиция, мне все нравится. Но слишком много еды.

– Вас не удивляет странный национальный вид спорта – перетаскивание на лошади туши мертвого козла?

– Кстати, по этому виду спорта киргизы – чемпионы. Это называется играми кочевников. Своеобразное зрелище и очень тяжелая игра. Здесь должны быть достаточно самоотверженные люди, которые могут и управлять лошадью, и бороться одновременно. Этот спорт очень жесткий. Для него даже специально построили стадион.

Я был удивлен, когда впервые увидел это. Меня, кстати, потом и на лошади прокатили.

– Трудно после 10 лет уехать из страны. Но все же: ради чего уедете из Киргизии?

– Футбол – это же жизнь от звонка до звонка. Сегодня ты здесь, завтра тебе позвонят, – и ты уже в другом месте. Сейчас все планы связаны с командой и сборной Киргизии. Если говорить о глобальных мечтах, то тренировать в Краснодаре. Это моя первая тренерская мечта и самая глобальная на данный момент.

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