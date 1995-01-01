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    Талалаев выпустил на матч с «Ростовом» Комбарова, Гацкана, Глушенкова; Мамаев, Попов, Прошляков сыграют у Карпина

    Стали известны стартовые составы команд на матч 26-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Ростовом».

    «Крылья Советов»: Фролов, Комбаров, Полуяхтов, Чичерин, Чернов, Лысцов, Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Глушенков, Радонич.

    «Ростова»: Песьяков, Чернов, Чистяков, Осипенко, Мамаев, Ионов, Байрамян, Попов, Хаджикадунич, Норманн, Прошляков.

    Встреча на «Самара Арене» начнется в 18:30 по Москве.

    Источник: РПЛ

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    Сегодня, 17:38
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +3743

      Yurok161 3 часа назад

      Ну,уже состав по лучше.Более боевой.Жаль Шомы нет.Отличный шанс для Прошлякова.С такой полузащитой он должен сегодня отличится.

      2
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      Рейтинг: +39950

      MaxRnD > Yurok161 3 часа назад

      Если тот момент, который у Прошлякова был в игре с Арсеналом, он не смог использовать, то какой шанс ему ещё нужен ???

      Я могу принять такой выбор тренера только если выпускать вообще больше некого ...

      3
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      ...
      Рейтинг: +3743

      Yurok161 > MaxRnD 3 часа назад

      Помнится мне,Нормана тоже многие критиковали.С Оренбургом,вроде,вообще в свои ворота забил.Но!Потом все увидели его старания.Не ошибается тот,кто ничего не делает.

      2
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      Рейтинг: +606

      vsespartak01 > MaxRnD 3 часа назад

      сегодня ростов выиграет 3-1!

      1
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      Рейтинг: +39950

      MaxRnD > vsespartak01 2 часа назад

      Будем надеяться, что с Поповым и Норманном в центре не будет того трэша, который творился в первом тайме в игре с Краснодаром в их отсутствие

      PS Ну и вашим сегодня удачи

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      Рейтинг: +606

      vsespartak01 > MaxRnD 2 часа назад

      спасибо конечно!но я выключил до второго тайма!такой футбол не могу смотреть!такое ощущение,что тамбов играет не со спартаком,а с командой из первой лиги!

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