Талалаев выпустил на матч с «Ростовом» Комбарова, Гацкана, Глушенкова; Мамаев, Попов, Прошляков сыграют у Карпина

Ну,уже состав по лучше.Более боевой.Жаль Шомы нет.Отличный шанс для Прошлякова.С такой полузащитой он должен сегодня отличится.
Стали известны стартовые составы команд на матч 26-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Ростовом».
«Крылья Советов»: Фролов, Комбаров, Полуяхтов, Чичерин, Чернов, Лысцов, Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Глушенков, Радонич.
«Ростова»: Песьяков, Чернов, Чистяков, Осипенко, Мамаев, Ионов, Байрамян, Попов, Хаджикадунич, Норманн, Прошляков.
Встреча на «Самара Арене» начнется в 18:30 по Москве.