Крылья Советов - Ростов

Таких мудаков не удалять надо, а навсегда из футбола убирать. Один нормальный защитник оставался и того убили ...
|5 тур
|12 августа, понедельник
|20:00
|Ростов
|1:0
|Крылья Советов
|5 тур
|12 августа, понедельник
|20:00
|Ростов
|1:0
|Крылья Советов
|17 тур
|8 декабря, суббота
|12:30
|Крылья Советов
|1:0
|Ростов
|3 тур
|11 августа, суббота
|21:30
|Ростов
|0:1
|Крылья Советов
|20 тур
|19 марта, воскресенье
|14:00
|Крылья Советов
|0:0
|Ростов
|6 тур
|9 сентября, пятница
|20:00
|Ростов
|2:1
|Крылья Советов
|19 тур
|5 марта, суббота
|14:30
|Крылья Советов
|0:1
|Ростов
|5 тур
|16 августа, воскресенье
|20:00
|Ростов
|1:1
|Крылья Советов
|21 тур
|15 марта, суббота
|13:30
|Крылья Советов
|0:2
|Ростов
|13 тур
|20 октября, воскресенье
|15:45
|Ростов
|1:2
|Крылья Советов
|18 тур
|2 декабря, воскресенье
|16:00
|Крылья Советов
|0:2
|Ростов
|4 тур
|12 августа, воскресенье
|21:00
|Ростов
|1:2
|Крылья Советов
|40 тур
|22 апреля, воскресенье
|17:15
|Крылья Советов
|2:1
|Ростов
|34 тур
|11 марта, воскресенье
|18:30
|Ростов
|1:0
|Крылья Советов
|26 тур
|1 октября, суббота
|15:30
|Ростов
|1:0
|Крылья Советов
|11 тур
|29 мая, воскресенье
|18:15
|Крылья Советов
|2:2
|Ростов
|25 тур
|24 октября, воскресенье
|18:45
|Ростов
|1:2
|Крылья Советов
|11 тур
|14 мая, пятница
|20:30
|Крылья Советов
|1:2
|Ростов
|19 тур
|22 августа, суббота
|13:45
|Крылья Советов
|2:2
|Ростов
|5 тур
|18 апреля, суббота
|20:00
|Ростов
|0:0
|Крылья Советов
|19 тур
|4 августа, суббота
|19:00
|Ростов
|1:1
|Крылья Советов
|5 тур
|14 апреля, суббота
|16:00
|Крылья Советов
|0:1
|Ростов
|26 тур
|4 ноября, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Ростов
|11 тур
|16 июля, воскресенье
|00:00
|Ростов
|2:2
|Крылья Советов
|29 тур
|6 ноября, воскресенье
|14:00
|Ростов
|2:1
|Крылья Советов
|14 тур
|2 июля, суббота
|18:00
|Крылья Советов
|1:1
|Ростов
|18 тур
|24 июля, суббота
|00:00
|Ростов
|0:1
|Крылья Советов
|15 тур
|7 июля, среда
|00:00
|Крылья Советов
|2:1
|Ростов
|24 тур
|13 сентября, суббота
|00:00
|Ростов
|2:1
|Крылья Советов
|7 тур
|4 мая, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|3:0
|Ростов
|20 тур
|17 августа, суббота
|00:00
|Ростов
|0:3
|Крылья Советов
|9 тур
|28 апреля, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|3:2
|Ростов
|26 тур
|30 сентября, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|3:0
|Ростов
|12 тур
|10 июня, воскресенье
|00:00
|Ростов
|2:0
|Крылья Советов
|28 тур
|21 октября, суббота
|00:00
|Ростов
|2:0
|Крылья Советов
|14 тур
|23 июня, пятница
|00:00
|Крылья Советов
|0:3
|Ростов
|17 тур
|21 июля, среда
|00:00
|Крылья Советов
|0:0
|Ростов
|3 тур
|17 апреля, суббота
|00:00
|Ростов
|2:1
|Крылья Советов
|19 тур
|1 августа, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Ростов
|4 тур
|18 апреля, суббота
|00:00
|Ростов
|3:0
|Крылья Советов
|33 тур
|1 ноября, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|3:0
|Ростов
|16 тур
|2 июля, среда
|00:00
|Ростов
|1:1
|Крылья Советов
|32 тур
|19 октября, суббота
|00:00
|Ростов
|1:0
|Крылья Советов
|15 тур
|6 июля, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|0:2
|Ростов
|21 тур
|19 августа, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|2:6
|Ростов
|12 тур
|24 июня, суббота
|00:00
|Ростов
|2:2
|Крылья Советов
|20 тур
|13 июля, вторник
|00:00
|Ростов
|3:3
|Крылья Советов
|4 тур
|26 мая, среда
|00:00
|Крылья Советов
|1:1
|Ростов
|Первый этап, 18 тур
|2 августа, воскресенье
|00:00
|Ростов
|1:1
|Крылья Советов
|Первый этап, 10 тур
|17 мая, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Ростов
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|30
|22
|6
|2
|65:18
|+47
|72
|2.
|Локомотив
|30
|16
|9
|5
|41:29
|+12
|57
|3.
|Краснодар
|30
|14
|10
|6
|49:30
|+19
|52
|4.
|ЦСКА
|30
|14
|8
|8
|43:29
|+14
|50
|5.
|Ростов
|30
|12
|9
|9
|45:50
|-5
|45
|6.
|Динамо М
|30
|11
|8
|11
|27:30
|-3
|41
|7.
|Спартак М
|30
|11
|6
|13
|35:33
|+2
|39
|8.
|Арсенал Т
|30
|11
|5
|14
|37:41
|-4
|38
|9.
|Уфа
|30
|8
|14
|8
|22:24
|-2
|38
|10.
|Рубин
|30
|8
|11
|11
|18:28
|-10
|35
|11.
|Урал
|30
|9
|8
|13
|36:53
|-17
|35
|12.
|Сочи
|30
|8
|9
|13
|40:39
|+1
|33
|13.
|Ахмат
|30
|7
|10
|13
|27:46
|-19
|31
|14.
|Тамбов
|30
|9
|4
|17
|37:41
|-4
|31
|15.
|Крылья Советов
|30
|8
|7
|15
|33:40
|-7
|31
|16.
|Оренбург
|30
|7
|6
|17
|28:52
|-24
|27
Две не плохие команды.Главное что бы судья непредвзято судил.
Ростов вобьёт последний гвоздь в крышку гроба Крыльев.
Если Крылья Советов будут играть как предыдущую игру,
то есть сомнения в победе Ростова, тем более КС играют
у себя дома.
После ухода Соболева у Крыльев не кому забивать. Канунников сдулся, а с Радонича как не было толку, так и по сей день нет.