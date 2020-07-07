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Главный судья:
Николай Волошин (Смоленск)
Материалы

Крылья Советов - Ростов

04.07.2020, Суббота, 18:30 мск Самара, стадион Солидарность Арена Россия. Премьер-лига, 26 тур Крылья Советов - Ростов
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
5 тур
12 августа, понедельник 20:00 Ростов 1:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
17 тур
8 декабря, суббота 12:30 Крылья Советов 1:0 Ростов
3 тур
11 августа, суббота 21:30 Ростов 0:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
20 тур
19 марта, воскресенье 14:00 Крылья Советов 0:0 Ростов
6 тур
9 сентября, пятница 20:00 Ростов 2:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
19 тур
5 марта, суббота 14:30 Крылья Советов 0:1 Ростов
5 тур
16 августа, воскресенье 20:00 Ростов 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
21 тур
15 марта, суббота 13:30 Крылья Советов 0:2 Ростов
13 тур
20 октября, воскресенье 15:45 Ростов 1:2 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
18 тур
2 декабря, воскресенье 16:00 Крылья Советов 0:2 Ростов
4 тур
12 августа, воскресенье 21:00 Ростов 1:2 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа B
40 тур
22 апреля, воскресенье 17:15 Крылья Советов 2:1 Ростов
34 тур
11 марта, воскресенье 18:30 Ростов 1:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
26 тур
1 октября, суббота 15:30 Ростов 1:0 Крылья Советов
11 тур
29 мая, воскресенье 18:15 Крылья Советов 2:2 Ростов
Россия. Премьер-Лига 2010
25 тур
24 октября, воскресенье 18:45 Ростов 1:2 Крылья Советов
11 тур
14 мая, пятница 20:30 Крылья Советов 1:2 Ростов
Россия. Премьер-лига 2009
19 тур
22 августа, суббота 13:45 Крылья Советов 2:2 Ростов
5 тур
18 апреля, суббота 20:00 Ростов 0:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2007
19 тур
4 августа, суббота 19:00 Ростов 1:1 Крылья Советов
5 тур
14 апреля, суббота 16:00 Крылья Советов 0:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2006
26 тур
4 ноября, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Ростов
11 тур
16 июля, воскресенье 00:00 Ростов 2:2 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2005
29 тур
6 ноября, воскресенье 14:00 Ростов 2:1 Крылья Советов
14 тур
2 июля, суббота 18:00 Крылья Советов 1:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2004
18 тур
24 июля, суббота 00:00 Ростов 0:1 Крылья Советов
15 тур
7 июля, среда 00:00 Крылья Советов 2:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2003
24 тур
13 сентября, суббота 00:00 Ростов 2:1 Крылья Советов
7 тур
4 мая, воскресенье 00:00 Крылья Советов 3:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2002
20 тур
17 августа, суббота 00:00 Ростов 0:3 Крылья Советов
9 тур
28 апреля, воскресенье 00:00 Крылья Советов 3:2 Ростов
Чемпионат России 2001
26 тур
30 сентября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 3:0 Ростов
12 тур
10 июня, воскресенье 00:00 Ростов 2:0 Крылья Советов
Чемпионат России 2000
28 тур
21 октября, суббота 00:00 Ростов 2:0 Крылья Советов
14 тур
23 июня, пятница 00:00 Крылья Советов 0:3 Ростов
Чемпионат России 1999
17 тур
21 июля, среда 00:00 Крылья Советов 0:0 Ростов
3 тур
17 апреля, суббота 00:00 Ростов 2:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1998
19 тур
1 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Ростов
4 тур
18 апреля, суббота 00:00 Ростов 3:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1997
33 тур
1 ноября, суббота 00:00 Крылья Советов 3:0 Ростов
16 тур
2 июля, среда 00:00 Ростов 1:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1996
32 тур
19 октября, суббота 00:00 Ростов 1:0 Крылья Советов
15 тур
6 июля, суббота 00:00 Крылья Советов 0:2 Ростов
Чемпионат России 1995
21 тур
19 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 2:6 Ростов
12 тур
24 июня, суббота 00:00 Ростов 2:2 Крылья Советов
Чемпионат России 1993
20 тур
13 июля, вторник 00:00 Ростов 3:3 Крылья Советов
4 тур
26 мая, среда 00:00 Крылья Советов 1:1 Ростов
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 18 тур
2 августа, воскресенье 00:00 Ростов 1:1 Крылья Советов
Первый этап, 10 тур
17 мая, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:0 Ростов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +55409

    MaxRnD 4 июля 2020, 19:00

    Таких мудаков не удалять надо, а навсегда из футбола убирать. Один нормальный защитник оставался и того убили ...

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    Рейтинг: +4356

    Yurok161 4 июля 2020, 18:16

    Больше всего калит,что когда Ростов играет дома,то матч тв игру показывает,а когда на выезде,то премьер.....Дома и на стадике могу посмотреть(((

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    Рейтинг: +586

    Ёжик в тумане 4 июля 2020, 16:31

    Две не плохие команды.Главное что бы судья непредвзято судил.

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    Рейтинг: +2411

    моэм 4 июля 2020, 13:23

    Ростову будет за счастье увезти очко...но если КС покажут такую же игру как с Зенитом и Локо то Ростов проиграет...многовато у них потерь в основе , а КС хорошо подготовлен Божовичем и физически и в игровом плане.

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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr 4 июля 2020, 12:16

    Ростов вобьёт последний гвоздь в крышку гроба Крыльев.

    1
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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 > ilichkadr 4 июля 2020, 13:28

    Если Крылья Советов будут играть как предыдущую игру,
    то есть сомнения в победе Ростова, тем более КС играют
    у себя дома.

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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr > vladimir-7 4 июля 2020, 15:22

    После ухода Соболева у Крыльев не кому забивать. Канунников сдулся, а с Радонича как не было толку, так и по сей день нет.

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