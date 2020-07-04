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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Ростов
Крылья Советов - Ростов: обзор матча 04 июля 2020
Крылья Советов
04.07.2020, суббота, 18:30
Россия. Премьер-лига, 26 тур
0 : 0
Завершен
Ростов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Ростов
86'
Замена
А. Долгов
️️️️
А. Ионов
86'
Замена
Д. Глебов
️️️️
И. Попов
Замена
Д. Смирнов
️️️️
Д. Кабутов
80'
70'
Замена
Р. Еременко
️️️️
Д. Прошляков
Замена
Д. Попович
️️️️
М. Глушенков
68'
Желтая карточка
Н. Чичерин
57'
55'
Вторая желтая
Д. Ведерников
Замена
А. Зиньковский
️️️️
Д. Радонич
54'
45'
+1
Желтая карточка
Д. Ведерников
40'
Желтая карточка
М. Норманн
Желтая карточка
М. Глушенков
39'
32'
Замена
Д. Ведерников
️️️️
Д. Чистяков
Красная карточка
В. Полуяхтов
25'
Желтая карточка
А. Гацкан
22'
10'
Желтая карточка
Д. Чистяков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
9
Деян Радонич
ЦП
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
17
Матиас Норманн
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
22
Данила Прошляков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Крылья Советов
1
Сергей Рыжиков
ВР
51
Максим Карпов
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
7
Данила Смирнов
ЦП
22
Денис Попович
ЦП
5
Пол Антон
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
Ростов
88
Максим Рудаков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
0
Михаил Осинов
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
8
Евгений Черкес
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
11
Александр Долгов
ЦФ
3-4-1-1
39
Фролов
23
Комбаров
50
Лысцов
23
Чернов
2
Полуяхтов
94
Тимофеев
8
Гацкан
4
Чичерин
9
Радонич
10
Глушенков
4-1-2-2-1
30
Песьяков
55
Осипенко
78
Чистяков
6
Хаджикадунич
23
Чернов
17
Норманн
71
Попов
10
Мамаев
11
Ионов
19
Байрамян
22
Прошляков
9
Радонич
77
Зиньковский
77
Зиньковский
9
Радонич
70
Кабутов
7
Смирнов
7
Смирнов
70
Кабутов
10
Глушенков
22
Попович
22
Попович
10
Глушенков
78
Чистяков
3
Ведерников
3
Ведерников
78
Чистяков
71
Попов
15
Глебов
15
Глебов
71
Попов
22
Прошляков
26
Еременко
26
Еременко
22
Прошляков
11
Ионов
11
Долгов
11
Долгов
11
Ионов
Остались в запасе
Крылья Советов
Ростов
1
Сергей Рыжиков
ВР
51
Максим Карпов
ЦЗ
5
Пол Антон
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
2
Александр Гапечкин
ПЗ
0
Михаил Осинов
ПЗ
88
Максим Рудаков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
8
Евгений Черкес
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
1
Сергей Рыжиков
ВР
51
Максим Карпов
ЦЗ
5
Пол Антон
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
Остались в запасе
2
Александр Гапечкин
ПЗ
0
Михаил Осинов
ПЗ
88
Максим Рудаков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
8
Евгений Черкес
ЦП
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Крылья Советов - Ростов
3
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
Солидарность Арена
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