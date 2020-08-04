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Дьер
Пол Антон
€ 200 тыс
Пол Антон
Дьер
10 мая 1991 (35)
#5 | Полузащитник
182 см
Румыния
Статистика
Новости
Трансферы
«Крылья Советов» хотят продать четырех легионеров
2020.08.04 00:47
1
Антон – в перерыве матча с «Тамбовом»: «Крыльям Советов» нужны три очка. Не так важно, как мы играем»
2019.09.28 15:19
2
Чалов, Азмун, Ракицкий – в сборной тура РПЛ по версии InStat
2019.03.12 12:52
3
Губернатор Самарской области: «Эту вакханалию в «Крыльях» надо было прекращать»
2018.11.12 07:17
5
Пол Антон: «Проигрыш «Краснодару» поможет «Крыльям» в будущем»
2018.11.02 09:44
1
Антон: «Для меня важно, что «Крылья Советов» – одна из лучших команд РПЛ по посещаемости»
2018.08.23 01:36
Фото
Антон перешел из «Анжи» в «Крылья Советов»
2018.08.21 14:16
6
Полузащитник «Анжи» Антон – автор первого гола в РПЛ сезона-2018/19
2018.07.28 18:18
5
РФПЛ. «Анжи» благодаря дублю Антона победил «Тосно» и опередил его в таблице
2018.03.17 20:51
3
Самарджич, Антон, Лескано – в основе «Анжи» на матч с «Тосно»; у гостей сыграет Погребняк
2018.03.17 17:39
«Анжи» объявил о покупке полузащитника Антона
2017.12.29 13:45
1
Антон хочет попасть в сборную Румынии из «Анжи»
2017.12.29 10:04
3
Источник: «Анжи» купил за 500 тысяч Антона
2017.12.24 00:01
11
Хавбек бухарестского «Динамо» Антон перейдет в «Анжи» за 500 тысяч
2017.12.17 14:14
6
Главные новости
Умяров высказался о претензиях к Глушенкову после матча сборной России
19:34
2
Солари ответил на провокационные слова Дивеева про «Спартак»
19:27
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Капитан «Спартака» рассказал о непростом периоде у Максименко
19:14
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Карседо высказался о втором удалении Максименко за месяц
19:10
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Реакция Максименко на вопрос журналиста про его удаление с «Акроном»
19:00
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Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Акроном»
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В «Спартаке» шокированы красной карточке Максименко: «Катастрофа, провальное решение арбитра»
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Федотов оценил удаление Максименко с «Акроном»
18:19
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РПЛ. «Спартак» с трудом обыграл «Акрон» (2:1), Максименко вновь получил красную
18:12
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