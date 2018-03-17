Самарджич, Антон, Лескано – в основе «Анжи» на матч с «Тосно»; у гостей сыграет Погребняк

Стали известны стартовые составы команд на матч 23 тура РФПЛ между махачкалинским «Анжи» и «Тосно».
«Анжи»: Будаков, Полуяхтов, Тетрашвили, Самарджич, Брызгалов, Хубулов, Данченко, Антон, Хамдамов, Лескано, Будковский.
«Тосно»: Юрченко, Буйволов, Чернов, Маргасов, Дугалич, Галиулин, Жигулев, Полетанович, Рикардиньо, Погребняк, Труйич.
Матч начнется в 19:00 по Москве в Каспийске на «Анжи-Арене».
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