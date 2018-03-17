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    Самарджич, Антон, Лескано – в основе «Анжи» на матч с «Тосно»; у гостей сыграет Погребняк

    Стали известны стартовые составы команд на матч 23 тура РФПЛ между махачкалинским «Анжи» и «Тосно».

    «Анжи»: Будаков, Полуяхтов, Тетрашвили, Самарджич, Брызгалов, Хубулов, Данченко, Антон, Хамдамов, Лескано, Будковский.

    «Тосно»: Юрченко, Буйволов, Чернов, Маргасов, Дугалич, Галиулин, Жигулев, Полетанович, Рикардиньо, Погребняк, Труйич.

    Матч начнется в 19:00 по Москве в Каспийске на «Анжи-Арене».

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: РПЛ

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    17.03.2018 17:39
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