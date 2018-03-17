Самарджич, Антон, Лескано – в основе «Анжи» на матч с «Тосно»; у гостей сыграет Погребняк

Стали известны стартовые составы команд на матч 23 тура РФПЛ между махачкалинским «Анжи» и «Тосно».

«Анжи»: Будаков, Полуяхтов, Тетрашвили, Самарджич, Брызгалов, Хубулов, Данченко, Антон, Хамдамов, Лескано, Будковский.

«Тосно»: Юрченко, Буйволов, Чернов, Маргасов, Дугалич, Галиулин, Жигулев, Полетанович, Рикардиньо, Погребняк, Труйич.

Матч начнется в 19:00 по Москве в Каспийске на «Анжи-Арене».

Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!