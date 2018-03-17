РФПЛ. «Анжи» благодаря дублю Антона победил «Тосно» и опередил его в таблице

Состоялся матч 23 тура РФПЛ между махачкалинским «Анжи» и «Тосно». Дагестанцы сумели всухую победить. Дублем в составе кавказцев отметился новичок Пол Антон.

Команда Вадима Скрипченко благодаря трем очкам опередила коллектив из Ленинградской области в таблице, поднявшись на 13 место.

Чемпионат России. РФПЛ. 23-й тур

Анжи (Махачкала) – Тосно (Ленинградская область) – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Антон, 17; 2:0 – Антон, 43.

«Анжи»: Будаков, Полуяхтов, Тетрашвили, Самарджич, Брызгалов, Хубулов (Прудников, 86), Данченко, Антон, Хамдамов (Бакаев, 71), Лескано (Калмыков, 76), Будковский.

«Тосно»: Юрченко, Буйволов, Чернов, Маргасов (Роша, 73), Дугалич, Галиулин, Жигулев, Полетанович, Рикардиньо, Погребняк (Мелкадзе, 53), Труйич (Макаров, 46).

Предупреждения: нет – Макаров, 48.

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