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    РФПЛ. «Анжи» благодаря дублю Антона победил «Тосно» и опередил его в таблице

    Состоялся матч 23 тура РФПЛ между махачкалинским «Анжи» и «Тосно». Дагестанцы сумели всухую победить. Дублем в составе кавказцев отметился новичок Пол Антон.

    Команда Вадима Скрипченко благодаря трем очкам опередила коллектив из Ленинградской области в таблице, поднявшись на 13 место.

    Чемпионат России. РФПЛ. 23-й тур

    Анжи (Махачкала) – Тосно (Ленинградская область) – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Антон, 17; 2:0 – Антон, 43.

    «Анжи»: Будаков, Полуяхтов, Тетрашвили, Самарджич, Брызгалов, Хубулов (Прудников, 86), Данченко, Антон, Хамдамов (Бакаев, 71), Лескано (Калмыков, 76), Будковский.

    «Тосно»: Юрченко, Буйволов, Чернов, Маргасов (Роша, 73), Дугалич, Галиулин, Жигулев, Полетанович, Рикардиньо, Погребняк (Мелкадзе, 53), Труйич (Макаров, 46).

    Предупреждения: нет – Макаров, 48.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.03.2018 20:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 18 марта 2018, 10:25

      Не хватает сейчас Заболотного в Тосно.

      0
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      Рейтинг: +1431

      anjaneri 18 марта 2018, 01:10

      Наконец-то у анжанеров появился дальнобейщик. Антонеску конечно хорош с дальней дистанции.

      0
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 17 марта 2018, 21:13

      Не вылететь Тосно может помочь только Амкар, если захочет вылететь с целью экономии бюджета. А если серьезно, то и осенью бросалось в глаза, что в РФПЛ каким-то образом попали команды хоть и боевые, но уж очень низкого уровня. Неужели и Крылья и Оренбург в ФНЛ такими же стали?

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