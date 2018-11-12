Губернатор Самарской области: «Эту вакханалию в «Крыльях» надо было прекращать»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о причинах смены команды менеджеров в «Крыльях Советов»​ прошедшим летом.

В текущем сезоне после 14-ти туров команда имеет на своем счету 14 очков, располагаясь на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ.

– Почему летом было решено частично сменить руководство в «Крыльях»?

– Мы исходим из того, что клуб должен радовать своих болельщиков. Правлением клуба была предложена смена команды. Меня точно не устраивала ни селекционная, ни трансферная политика – она была де-факто провалена. Отдельная тема, к которой стоит очень внимательно присмотреться: выпускники академии Коноплева попадали в «Крылья Советов», а через три дня оказывались в других клубах. Эту вакханалию надо было прекращать.

– Что за история с выпускниками тольяттинской академии?

– У нас был случай, когда десять ребят из академии попали в клуб, а через три дня девять из них оказались в других командах. Понятно, что ситуацию надо было менять. Поэтому, принимая решение, правление клуба исходило и из того, какую помощь могут оказать в комплектовании команды менеджеры, привлекаемые в клуб. С новой командой, которая пришла в «Крылья Советов», произошло значительное усиление состава. Можно вспомнить приход Максима Канунникова, Пола Антона, Виталия Денисова и, конечно, Йоана Молло. Все это серьезный вклад в будущие успехи клуба.