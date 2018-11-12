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    Губернатор Самарской области: «Эту вакханалию в «Крыльях» надо было прекращать»

    Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о причинах смены команды менеджеров в «Крыльях Советов»​ прошедшим летом.

    В текущем сезоне после 14-ти туров команда имеет на своем счету 14 очков, располагаясь на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ.

    – Почему летом было решено частично сменить руководство в «Крыльях»?

    – Мы исходим из того, что клуб должен радовать своих болельщиков. Правлением клуба была предложена смена команды. Меня точно не устраивала ни селекционная, ни трансферная политика – она была де-факто провалена. Отдельная тема, к которой стоит очень внимательно присмотреться: выпускники академии Коноплева попадали в «Крылья Советов», а через три дня оказывались в других клубах. Эту вакханалию надо было прекращать.

    – Что за история с выпускниками тольяттинской академии?

    – У нас был случай, когда десять ребят из академии попали в клуб, а через три дня девять из них оказались в других командах. Понятно, что ситуацию надо было менять. Поэтому, принимая решение, правление клуба исходило и из того, какую помощь могут оказать в комплектовании команды менеджеры, привлекаемые в клуб. С новой командой, которая пришла в «Крылья Советов», произошло значительное усиление состава. Можно вспомнить приход Максима Канунникова, Пола Антона, Виталия Денисова и, конечно, Йоана Молло. Все это серьезный вклад в будущие успехи клуба.

    Источник: «Известия»

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    12.11.2018 07:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 12 ноября 2018, 10:32

      Прекращать надо было гораздо раньше. Хотя: лучше поздно, чем никогда

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 ноября 2018, 09:39

      караул нас грабят

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 ноября 2018, 09:25

      Усилением состава и его определением должны заниматься главный тренер и спортдир клуба, если он есть, а не губернатор. А то как бы после очередного ливня вновь не смыло дороги и сам стадион не затопило...

      4
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 12 ноября 2018, 08:36

      Пока руководство клуба будет собирать весь дешёвый мусор по полям страны, крылья из жопы не вылезут! Вспоминаются времена, когда Ростов, Урал были с нами внизу таблицы! Но по игре было видно, что этим командам дорога честь команды и доброе отношение болельщиков. Где сейчас Урал и Ростов? А где крылья? Меняйте руководство клуба, а то так и будут собирать мусор в команду. Последнее заявление о желания взять глушакова чётко показывает "профессионализм" руководителей. Ещё Тихонов жаловался на отдел поиска игроков....

      0
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 12 ноября 2018, 07:26

      Хуже нет когда руководство (ничего в футболе не понимающее) начинает лезть в дела команды.

      1
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