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Максим Канунников
Максим Канунников
Завершил карьеру
14 июля 1991 (35), Нижний Тагил
#99 | Нападающий
184 см | 77 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
1 сентября
1
Канунников рассказал, как Широков обзывал его в «Зените»
2024.04.19 16:46
4
Канунников рассказал, как Миллер назначал премиальные в «Зените»
2024.04.19 13:07
5
Фото
Новый медиаклуб «Зенита» подписал экс-форварда сборной России
2023.07.27 08:57
1
Медиаклуб 2DROTS усилился экс-форвардом сборной России
2023.05.20 12:35
Канунников рассказал, сколько потратил на свадьбу
2022.12.22 19:55
Канунников рассказал, где зарабатывал больше – в «Зените» или в «Рубине»
2022.12.22 19:00
1
Канунников: «Набирал в магазине все, что нравилось. На цены не смотрел, мог 750 тысяч оставить»
2022.12.22 18:31
5
Канунников назвал самые большие премиальные, которые он получил в «Зените»
2022.12.22 18:07
Канунников назвал своего лучшего партнера по «Зениту»
2022.12.22 11:18
1
Канунников объяснил, почему уехал жить в Дубай
2022.12.22 07:49
Канунников рассказал о срыве трансфера в «Спартак»
2022.11.30 08:30
Канунников предположил, как выступила бы Россия на ЧМ-2022
2022.11.29 14:40
Канунников: «Сейчас у молодых игроков свобода слова. А раньше *** бы дали»
2022.11.29 13:09
Канунников – о работе с Капелло на ЧМ-2014: «Сборной не хватало свободы. Чувствовалось напряжение и зомбированность»
2022.11.29 11:47
1
Канунников назвал свою самую большую зарплату в «Зените»
2022.11.29 10:57
2
Канунников попрощался с «Крыльями Советов»
2022.06.04 13:44
5
«Крылья Советов» объявили об уходе Канунникова и Игнатьева
2022.05.23 22:43
2
«Крылья» не будут продлевать контракт с Канунниковым. Он провел 3 матча за 2 года
2022.02.20 23:57
4
Канунников: «Планирую начать работу вместе с командой на первом сборе «Крыльев»
2021.12.29 00:50
4
Канунников не собирается завершать карьеру. Он не играет с ноября 2019 года
2021.12.28 19:59
4
Канунников: «Куда уходила моя зенитовская зарплата? Это безумие. Я мог купить одежду и надеть ее один раз»
2020.12.02 17:36
21
Канунников: «Массажист сидел спиной к Черчесову. На следующий день человека в команде не было»
2020.12.02 09:51
12
«Крылья Советов» внесли Канунникова в заявку на сезон. Он пропустил почти год из-за травмы
2020.09.04 13:17
Канунников выбыл до конца сезона из-за травмы
2020.01.16 22:20
Рыжиков, Анюков, Канунников – в основе «Крыльев Советов» на игру с «Уфой»; Беленов, Йокич, Кротов выйдут у гостей
2019.11.30 12:58
Рыжиков, Комбаров, Канунников – в старте «Крыльев Советов» на матч с «Зенитом»; Кержаков, Караваев, Жирков сыграют у гостей
2019.10.27 12:50
13
Фото
Айртон, Фернандес, Еременко и Дзюба – в сборной 20-го тура РПЛ по версии Whoscored
2019.03.20 14:27
10
Полуяхтов и Канунников не сыграют за «Крылья Советов» до конца года
2018.12.01 07:12
73
«Крылья» потеряли Канунникова до конца года из-за травмы бедра
2018.11.26 07:06
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