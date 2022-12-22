Канунников: «Набирал в магазине все, что нравилось. На цены не смотрел, мог 750 тысяч оставить»

Экс-футболист «Зенита» Максим Канунников рассказал о своих тратах во время игры в петербургском клубе.

— Какая самая большая сумма, которую ты мог в тот период оставить в магазине, когда заходил за одеждой, например?

— Бывало такое, что вечером выбирались в ресторан. И как-то раз мне надо было купить для похода в заведение брюки. По итогу я купил не только их, но и несколько рубашек, пиджаков, кеды, куртку. Порядка 700-750 тысяч рублей оставил в магазине.

Еще очень часто в «Рубине» случалось, что выходных было по пальцам пересчитать. Их особо не было. Если выходной, то восстановительный день, плюс постоянно в сборную вызывали. Когда же выходные выпадали, сидел дома и думал, что делать.

Сразу приходила в голову мысль поехать в магазин. В итоге набираешь просто все что понравилось: «О, это прикольно!» Иногда даже не меря, просто посмотрев размер. Суммы огромные выпадали, даже не смотрел на них.

31-летний Канунников – свободный агент.

В мае он покинул «Крылья Советов» в связи с истечением срока контракта.

За 4 сезона в самарской команде форвард забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 41 матче.

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