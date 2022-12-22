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    Канунников: «Набирал в магазине все, что нравилось. На цены не смотрел, мог 750 тысяч оставить»

    Экс-футболист «Зенита» Максим Канунников рассказал о своих тратах во время игры в петербургском клубе.

    — Какая самая большая сумма, которую ты мог в тот период оставить в магазине, когда заходил за одеждой, например?

    — Бывало такое, что вечером выбирались в ресторан. И как-то раз мне надо было купить для похода в заведение брюки. По итогу я купил не только их, но и несколько рубашек, пиджаков, кеды, куртку. Порядка 700-750 тысяч рублей оставил в магазине.

    Еще очень часто в «Рубине» случалось, что выходных было по пальцам пересчитать. Их особо не было. Если выходной, то восстановительный день, плюс постоянно в сборную вызывали. Когда же выходные выпадали, сидел дома и думал, что делать.

    Сразу приходила в голову мысль поехать в магазин. В итоге набираешь просто все что понравилось: «О, это прикольно!» Иногда даже не меря, просто посмотрев размер. Суммы огромные выпадали, даже не смотрел на них.

    • 31-летний Канунников – свободный агент.
    • В мае он покинул «Крылья Советов» в связи с истечением срока контракта.
    • За 4 сезона в самарской команде форвард забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 41 матче.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9660

      САДЫЧОК 1 час назад

      Ничего ! С такими замашками , после футбольной карьеры будешь на ценник смотреть !

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