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    • Канунников рассказал, как Миллер назначал премиальные в «Зените»

    Канунников рассказал, как Миллер назначал премиальные в «Зените»

    Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Максим Канунников рассказал о случаях выплат повышенных премиальных в петербургской команде.

    – Из всех матчей за «Зенит» – самый памятный?

    – Конечно, особняком стоит 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой». Никто не ожидал, что Спаллетти меня в старте выпустит. Я так волновался, что о самой игре даже рассказать нечего. Все в тумане.

    Вот как «Спартак» там же, на «Петровском», разгромили, прекрасно помню.

    – 5:0?

    – Да. Кержаков был травмирован, я вышел в центре нападения и уже на 16-й минуте забил. А во втором тайме получил втык от Быстрова.

    – За что?

    – С центра поля убежал от защитников, выскочил один на один с Диканем. Если бы заметил, что параллельным курсом летит Володька, спокойно покатил бы ему – и все, вынимай. А я-то его не видел. Ударил, вратарь перевел мяч на угловой. Быстрик в ярости. Как понес на меня! «Ты че?! Почему не отдал?!»

    – Правда, что Алексей Миллер после победных матчей заходил в раздевалку «Зенита» с кричалкой: «Сине-бело-голубые, хэй-хэй!»?

    – Может, не каждый раз, но, когда «Спартак» обыграли, было именно так. Изначально нам полагалась премия в двойном размере. Но тут ребята увидели Алексея Борисовича, заголосили: «Давайте пятерные! Счет-то 5:0...» Он даже не удивился: «Хорошо».

    – Теперь ясно, почему вам тогда заплатили по 50 тысяч евро. Но ведь это не рекордные премиальные?

    Еще больше заработали, когда в финале Кубка победили «Сибирь». Накануне расклад был такой: если играешь или выходишь на замену, получаешь 100 тысяч долларов. Остаешься в запасе – 70. Меня после матча забрали на допинг-контроль. Лето, жара, быстро не отстреляешься...

    – Это понятно.

    – В раздевалку вернулся, когда ребята уже переоделись, стояли возле автобуса. Подхожу, один из них произносит с усмешкой: «Макс, вот вышел ты на поле во втором тайме. Бегал, падал, корячился – получил сто процентов премиальных. А кто-то просто на скамеечке посидел – и ему дали столько же».

    – Что изменилось, пока вы отсутствовали в раздевалке?

    После игры туда зашел радостный Алексей Борисович и объявил: «Сегодня двойные! Всем!» Включая тех, кто был в заявке. Это значит, каждому – по 200 тысяч долларов.

    • Канунников выступал в «Зените» в 2009, 2010 и 2012 годах (2011-й провел в аренде в «Томи»).
    • Нападающий провел 12 матчей за сборную России в 2014–2017-м годах.
    • Алексей Миллер является председателем правления и заместителем председателя правления совета директоров ПАО «Газпром» – генерального спонсора «Зенита».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (7)
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1713521443
    У Газпрома денег много, надо вкладывать в российский футбол, это стратегически правильно, а не закупать латиноамериканцев
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    The only one
    1713522158
    А простые рабочие, которые обеспечивают качество газона, освещение, чистоту на стадионе получают гроши. Футбольные клубы- игрушки в руках олигархов за народные деньги.
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    alll-333
    1713522390
    Кому вот он это рассказывает? Простым людям, многие из которых годами корячатся на производстве, что бы заработать сумму, которую футболеры получают за матч? Уж лучше бы заткнулся...
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    СпорЦмен
    1713523835
    Иногда, лучше жевать.
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    dragoff
    1713525443
    Дурдом…
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