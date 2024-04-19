Канунников рассказал, как Миллер назначал премиальные в «Зените»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Максим Канунников рассказал о случаях выплат повышенных премиальных в петербургской команде.

– Из всех матчей за «Зенит» – самый памятный?

– Конечно, особняком стоит 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой». Никто не ожидал, что Спаллетти меня в старте выпустит. Я так волновался, что о самой игре даже рассказать нечего. Все в тумане.

Вот как «Спартак» там же, на «Петровском», разгромили, прекрасно помню.

– 5:0?

– Да. Кержаков был травмирован, я вышел в центре нападения и уже на 16-й минуте забил. А во втором тайме получил втык от Быстрова.

– За что?

– С центра поля убежал от защитников, выскочил один на один с Диканем. Если бы заметил, что параллельным курсом летит Володька, спокойно покатил бы ему – и все, вынимай. А я-то его не видел. Ударил, вратарь перевел мяч на угловой. Быстрик в ярости. Как понес на меня! «Ты че?! Почему не отдал?!»

– Правда, что Алексей Миллер после победных матчей заходил в раздевалку «Зенита» с кричалкой: «Сине-бело-голубые, хэй-хэй!»?

– Может, не каждый раз, но, когда «Спартак» обыграли, было именно так. Изначально нам полагалась премия в двойном размере. Но тут ребята увидели Алексея Борисовича, заголосили: «Давайте пятерные! Счет-то 5:0...» Он даже не удивился: «Хорошо».

– Теперь ясно, почему вам тогда заплатили по 50 тысяч евро. Но ведь это не рекордные премиальные?

– Еще больше заработали, когда в финале Кубка победили «Сибирь». Накануне расклад был такой: если играешь или выходишь на замену, получаешь 100 тысяч долларов. Остаешься в запасе – 70. Меня после матча забрали на допинг-контроль. Лето, жара, быстро не отстреляешься...

– Это понятно.

– В раздевалку вернулся, когда ребята уже переоделись, стояли возле автобуса. Подхожу, один из них произносит с усмешкой: «Макс, вот вышел ты на поле во втором тайме. Бегал, падал, корячился – получил сто процентов премиальных. А кто-то просто на скамеечке посидел – и ему дали столько же».

– Что изменилось, пока вы отсутствовали в раздевалке?

– После игры туда зашел радостный Алексей Борисович и объявил: «Сегодня двойные! Всем!» Включая тех, кто был в заявке. Это значит, каждому – по 200 тысяч долларов.