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    Канунников рассказал, как Широков обзывал его в «Зените»

    Бывший форвард «Зенита» Максим Канунников рассказал, как вели себя более старшие партнеры.

    – В «Зените» вы тренировались рядом с Аршавиным, Кержаковым, Быстровым. Что помнится?

    – Аршавин по-доброму относился, никогда не орал. Наоборот, подбадривал: «Давай, не тушуйся. Бери игру на себя, не бойся ошибиться». А вот от Кержакова, Быстрова, Анюкова, Денисова и Широкова постоянно прилетало.

    – «Русская пятерка».

    – При Спаллетти каждая тренировка заканчивалась двусторонкой. Составы варьировались. Так уже на разминке, когда выдавали манишки, я понимал, что меня ждет. Если из этой пятерки со мной в одну команду попадали трое, то все, будет адский пихач!

    – Самый звонкий из них – Быстров?

    – Ага, у Володьки рот не закрывался. Еще и подкалывал: «Канун, ты голову опустил и втопил, как паровоз. Не зная куда, не зная зачем...». Широков кривоногим обзывал, все время ворчал: «Ну выложи ты мяч как на блюдечке!». А я то не на ход отдам, то не в ту ногу.

    – Огрызались?

    – Нет. Тогда было строго: молодой должен внимать старшим и помалкивать. Субординация!

    • Канунников выступал в «Зените» в 2009, 2010 и 2012 годах (2011-й провел в аренде в «Томи»).
    • Нападающий провел 12 матчей за сборную России в 2014–2017 годах.
    • Канунников был на ЧМ-2014.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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