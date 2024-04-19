Канунников рассказал, как Широков обзывал его в «Зените»

Бывший форвард «Зенита» Максим Канунников рассказал, как вели себя более старшие партнеры.

– В «Зените» вы тренировались рядом с Аршавиным, Кержаковым, Быстровым. Что помнится?

– Аршавин по-доброму относился, никогда не орал. Наоборот, подбадривал: «Давай, не тушуйся. Бери игру на себя, не бойся ошибиться». А вот от Кержакова, Быстрова, Анюкова, Денисова и Широкова постоянно прилетало.

– «Русская пятерка».

– При Спаллетти каждая тренировка заканчивалась двусторонкой. Составы варьировались. Так уже на разминке, когда выдавали манишки, я понимал, что меня ждет. Если из этой пятерки со мной в одну команду попадали трое, то все, будет адский пихач!

– Самый звонкий из них – Быстров?

– Ага, у Володьки рот не закрывался. Еще и подкалывал: «Канун, ты голову опустил и втопил, как паровоз. Не зная куда, не зная зачем...». Широков кривоногим обзывал, все время ворчал: «Ну выложи ты мяч как на блюдечке!». А я то не на ход отдам, то не в ту ногу.

– Огрызались?

– Нет. Тогда было строго: молодой должен внимать старшим и помалкивать. Субординация!