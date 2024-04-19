Канунников рассказал, как Широков обзывал его в «Зените»

Бывший форвард «Зенита» Максим Канунников рассказал, как вели себя более старшие партнеры.
– В «Зените» вы тренировались рядом с Аршавиным, Кержаковым, Быстровым. Что помнится?
– Аршавин по-доброму относился, никогда не орал. Наоборот, подбадривал: «Давай, не тушуйся. Бери игру на себя, не бойся ошибиться». А вот от Кержакова, Быстрова, Анюкова, Денисова и Широкова постоянно прилетало.
– «Русская пятерка».
– При Спаллетти каждая тренировка заканчивалась двусторонкой. Составы варьировались. Так уже на разминке, когда выдавали манишки, я понимал, что меня ждет. Если из этой пятерки со мной в одну команду попадали трое, то все, будет адский пихач!
– Самый звонкий из них – Быстров?
– Ага, у Володьки рот не закрывался. Еще и подкалывал: «Канун, ты голову опустил и втопил, как паровоз. Не зная куда, не зная зачем...». Широков кривоногим обзывал, все время ворчал: «Ну выложи ты мяч как на блюдечке!». А я то не на ход отдам, то не в ту ногу.
– Огрызались?
– Нет. Тогда было строго: молодой должен внимать старшим и помалкивать. Субординация!
- Канунников выступал в «Зените» в 2009, 2010 и 2012 годах (2011-й провел в аренде в «Томи»).
- Нападающий провел 12 матчей за сборную России в 2014–2017 годах.
- Канунников был на ЧМ-2014.