Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Канунников объяснил, почему уехал жить в Дубай

22 декабря 2022, 07:49

Экс-футболист сборной России Максим Канунников рассказал, почему сейчас находится за границей.

– Ты недавно находился в Турции, сейчас пребываешь в Дубае. Чем занимаешься там?

– Сейчас вот в телеграм‑канале начал писать ежедневный отчет о своей жизни (смеется). А вообще, решили просто перезимовать здесь и посмотреть, каково именно жить в Дубае.

Обычно ты все же приезжаешь сюда на месяц в отпуск, а интересно прочувствовать быт. Детей водить в школу, заниматься своими делами. Не лежать целый день на пляже, загорать, купаться и ходить по магазинам.

Также мы развиваем свой проект – «Инвестиционный спортивный клуб». Один из наших основателей работает тут. Мы постоянно встречаемся, обговариваем новые идеи, пытаемся их внедрять.

В России обычно жизнь чередуется тренировками и домом. Зачастую, ничего не происходит, ничего не меняется. А тут постоянный движ!

Создали еще чат для игры в футбол, куда за две недели собрали 40 человек. Два‑три раза в неделю арендуем поле. Играют у нас ребята из разных сфер, и постоянно удается знакомиться с интересными людьми.

Иногда они рассказывают про свое дело, а ты сидишь и слушаешь с открытым ртом: некоторые люди здесь имеют огромные многомиллионные бизнесы, а сами по себе они обычные ребята.

И мы играем с ними, общаемся. Это очень круто.

– В Дубае же много конференций по криптовалюте проходит. Ты отчасти поэтому выбрал этот город для жизни?

– Да. Был вариант остаться в Турции, но там хорошо находиться рядом с отелем. За его территорией я не видел, чем бы я мог заниматься, развиваться.

Здесь же действительно много разных конференций, не только по криптовалюте. Постоянно куда‑то можно поехать, поучиться, познакомиться с кем‑то.

  • 31-летний Канунников – свободный агент.
  • В мае он покинул «Крылья Советов» в связи с истечением срока контракта.
  • За 4 сезона в самарской команде форвард забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 41 матче.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

Еще по теме:
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера 1
Канунников рассказал, как Широков обзывал его в «Зените» 4
Канунников рассказал, как Миллер назначал премиальные в «Зените» 5
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Канунников Максим
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
3
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом»
19:28
1
Семак прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
19:20
3
Круговой: «Побеждать на «Газпром Арене» вдвойне приятно»
19:15
2
РПЛ. ЦСКА вырвал гостевую победу над «Зенитом» на 98-й минуте (2:1), у Облякова дубль
18:37
126
Мнение Лапочкина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
18:11
6
ЦСКА с пенальти забил «Зениту» в раздевалку
17:32
10
Федотов оценил вызывающее поведение Семака в матче с ЦСКА
17:14
18
Семак едва не подрался с игроком ЦСКА
16:48
17
«Краснодар» не добрался до рекорда «Зенита»
16:41
2
Все новости
Все новости
Только две команды РПЛ идут без поражений
19:23
Ривалдо высказался о возможной победе России на чемпионате мира
18:55
Обзор матча «Зенит» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)
18:37
Мнение Лапочкина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
18:11
6
Реакция Рабинера на сенсационную потерю очков «Краснодаром»
17:57
Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Крыльями Советов»
17:46
ЦСКА с пенальти забил «Зениту» в раздевалку
17:32
10
Бубнов прокомментировал возвращение Захаряна в Россию
17:27
Федотов оценил вызывающее поведение Семака в матче с ЦСКА
17:14
18
Семак едва не подрался с игроком ЦСКА
16:48
17
«Краснодар» не добрался до рекорда «Зенита»
16:41
2
Олейников объявил об уходе из «Крыльев Советов»
16:29
1
Плата после проваленного медосмотра в «Динамо» не вернулся вовремя во «Фламенго»
16:16
Обзор матча «Крылья Советов» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
16:00
РПЛ. «Крылья Советов» отобрали очки у «Краснодара» – 2:2!
15:59
45
Ловчев двумя словами описал игру «Спартака» в этом сезоне
15:50
1
ЭСК РФС вынесла вердикт по двум неназначенным пенальти в ворота «Краснодара»
15:26
9
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – ЦСКА: 5 сентября 2026
15:21
5
Видео«Динамо» высмеяло «Спартак» перед дерби
14:59
14
ВидеоПервый гол Кордобы в сезоне
14:46
«Рубин» близок к подписанию футболиста, которого не смог купить «Локомотив»
14:39
3
Вердикт ЭСК РФС по скандальному пенальти в матче «Факел» – «Зенит»
14:26
37
Погребняк засомневался в чемпионских перспективах «Спартака»
14:14
2
Еще один латиноамериканец прошел медосмотр для «Динамо» – известен результат
13:11
ФотоВоспитанник «Спартака» со 113 матчами в РПЛ уехал играть в Томск
12:57
2
«Спартак» не вышел из переговоров по воспитаннику «Зенита»
12:54
2
Стали известны стартовые составы на матч «Крылья Советов» – «Краснодар»: 5 сентября 2026
12:50
1
Губерниев поделился ожиданиями от матча «Зенит» – ЦСКА
12:32
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+