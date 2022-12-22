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    Канунников объяснил, почему уехал жить в Дубай

    Экс-футболист сборной России Максим Канунников рассказал, почему сейчас находится за границей.

    – Ты недавно находился в Турции, сейчас пребываешь в Дубае. Чем занимаешься там?

    – Сейчас вот в телеграм‑канале начал писать ежедневный отчет о своей жизни (смеется). А вообще, решили просто перезимовать здесь и посмотреть, каково именно жить в Дубае.

    Обычно ты все же приезжаешь сюда на месяц в отпуск, а интересно прочувствовать быт. Детей водить в школу, заниматься своими делами. Не лежать целый день на пляже, загорать, купаться и ходить по магазинам.

    Также мы развиваем свой проект – «Инвестиционный спортивный клуб». Один из наших основателей работает тут. Мы постоянно встречаемся, обговариваем новые идеи, пытаемся их внедрять.

    В России обычно жизнь чередуется тренировками и домом. Зачастую, ничего не происходит, ничего не меняется. А тут постоянный движ!

    Создали еще чат для игры в футбол, куда за две недели собрали 40 человек. Два‑три раза в неделю арендуем поле. Играют у нас ребята из разных сфер, и постоянно удается знакомиться с интересными людьми.

    Иногда они рассказывают про свое дело, а ты сидишь и слушаешь с открытым ртом: некоторые люди здесь имеют огромные многомиллионные бизнесы, а сами по себе они обычные ребята.

    И мы играем с ними, общаемся. Это очень круто.

    – В Дубае же много конференций по криптовалюте проходит. Ты отчасти поэтому выбрал этот город для жизни?

    – Да. Был вариант остаться в Турции, но там хорошо находиться рядом с отелем. За его территорией я не видел, чем бы я мог заниматься, развиваться.

    Здесь же действительно много разных конференций, не только по криптовалюте. Постоянно куда‑то можно поехать, поучиться, познакомиться с кем‑то.

    • 31-летний Канунников – свободный агент.
    • В мае он покинул «Крылья Советов» в связи с истечением срока контракта.
    • За 4 сезона в самарской команде форвард забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 41 матче.

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    Источник: «Матч ТВ»

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