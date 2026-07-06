Клуб РПЛ расстался с воспитанником «Краснодара»

Защитник Василий Черов покинул «Факел» в связи с истечением срока контракта.
«Вася, тебе дважды удалось решить с нашим клубом задачу по выходу в РПЛ. Ты – часть нашей истории. Пусть впереди будут яркие матчи, новые победы и уважение тех болельщиков, для которых ты будешь играть. Удачи!» – говорится в сообщении воронежского клуба.
Черов выступал за «Факел» в 2021–2024 годах, затем ушел в «Черноморец», но вернулся в воронежский клуб в августе 2025 года.
- 30-летний защитник в прошлом сезоне провел 14 игр за воронежцев и 6 встреч за новороссийцев, в которых отметился 1 ассистом.
- Черов – воспитанник «Краснодара», он провел 50 матчей в РПЛ за «Факел». На его счету 3 матча за молодежную сборную России.
Источник: официальный сайт «Факела»