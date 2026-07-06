Клуб РПЛ расстался с воспитанником «Краснодара»

Защитник Василий Черов покинул «Факел» в связи с истечением срока контракта.

«Вася, тебе дважды удалось решить с нашим клубом задачу по выходу в РПЛ. Ты – часть нашей истории. Пусть впереди будут яркие матчи, новые победы и уважение тех болельщиков, для которых ты будешь играть. Удачи!» – говорится в сообщении воронежского клуба.

Черов выступал за «Факел» в 2021–2024 годах, затем ушел в «Черноморец», но вернулся в воронежский клуб в августе 2025 года.