Анчелотти сказал, как далеко могла пройти сборная Бразилии на ЧМ-2026 с текущим составом

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти после поражения от Норвегии (1:2) в 1/8 финала заявил, что его подопечные могли победить на ЧМ-2026.

«Думаю, что сборная Бразилия с этим составом могла бы бороться до конца чемпионата мира.

Мне показалось, что против Норвегии мы контролировали ход матча – у нас были моменты.

Было гораздо сложнее оказывать высокое давление, потому что у Норвегии было много игроков в обороне, Мартин Эдегор отходил вглубь поля. Поэтому очень высокое давление представляло риск из-за скорости Эрлинга Холанда в ситуациях один на один», – сказал Анчелотти.

Голы у Норвегии забил Эрлинг Холанд на 79-й и 90-й минутах. У Бразилии Неймар на 90+10-й реализовал пенальти.

Полузащитник южноамериканской сборной Бруно Гимарайнс не реализовал 11-метровый на 14-й минуте.

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