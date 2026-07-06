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  • Анчелотти сказал, как далеко могла пройти сборная Бразилии на ЧМ-2026 с текущим составом

Анчелотти сказал, как далеко могла пройти сборная Бразилии на ЧМ-2026 с текущим составом

Сегодня, 11:15
5

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти после поражения от Норвегии (1:2) в 1/8 финала заявил, что его подопечные могли победить на ЧМ-2026.

«Думаю, что сборная Бразилия с этим составом могла бы бороться до конца чемпионата мира.

Мне показалось, что против Норвегии мы контролировали ход матча – у нас были моменты.

Было гораздо сложнее оказывать высокое давление, потому что у Норвегии было много игроков в обороне, Мартин Эдегор отходил вглубь поля. Поэтому очень высокое давление представляло риск из-за скорости Эрлинга Холанда в ситуациях один на один», – сказал Анчелотти.

  • Голы у Норвегии забил Эрлинг Холанд на 79-й и 90-й минутах. У Бразилии Неймар на 90+10-й реализовал пенальти.
  • Полузащитник южноамериканской сборной Бруно Гимарайнс не реализовал 11-метровый на 14-й минуте.

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Источник: UOL
Чемпионат мира Норвегия Бразилия Анчелотти Карло
Комментарии (5)
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Галина Бронемясова
1783327447
"Мне показалось, что против Норвегии мы контролировали ход матча" только вот в этом матче бразилия обновила свой антирекорд, который установила ещё в прошлом веке против голландии - 40% владения мячом. а сейчас вообще 34% против норвегии. а так всё норм, карло.
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Дэнгил
1783334340
И тут п.и.з.д.ё.ш.ь. Постыдилсябы седой волосни,это край,куда вы вызли..
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odessakmv
1783336051
1/8 финала
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