Роналду: «Криштиану уедет с ЧМ-2026 с чистой совестью»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о своей игре на ЧМ-2026.

«Некоторые действительно хотят, чтобы я не возвращался... Да, этот день настанет. Я буду честен.

Что бы ни произошло завтра, Криштиану уедет отсюда с чистой совестью. Не на 100%, а на все 1000%. Я отдал футболу и своей жизни все. Страсть, желание. Это было не по необходимости.

Слава богу, у меня в жизни все хорошо. Но это страсть. Я играю за сборную и за клубы, потому что я очарован игрой в футбол. Что бы ни случилось завтра, я буду счастлив.

Я не могу давить на себя, говоря: «Ты должен победить». На все воля божья. Наслаждайтесь каждым днем, каждой игрой. Наслаждайтесь чемпионатом мира. Я считаю, что у меня все не так уж и плохо. Я забил три гола. Есть те, кто забил больше, потому что они в порядке. Но, думаю, у меня все не так плохо... Посмотрим, забью ли я завтра», – сказал Роналду.

41-летний Роналду забил 3 гола в 4 матчах на ЧМ-2026.

Сборная Португалии сыграет с Испанией в 1/8 финала 6 июля. Матч начнется в 22:00 мск.

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