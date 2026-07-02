«Факел» заплатил 7 миллионов рублей за амбидекстра «Ростова»

Новичок РПЛ «Факел» выкупил у «Ростова» нападающего Максима Турищева.

«Турищев подписал трeхлетний контракт с «Факелом». Наш клуб выкупил нападающего у «Ростова».

С возвращением, Макс!» – написали воронежцы.

Телеграм-канал «Наглецы из Воронежа» сообщает, что «Факел» заплатил за футболиста 7 миллионов рублей. В контракте была прописана опция выкупа в 20 миллионов, но новому директору «Факела» Дмитрию Кондратову удалось договориться о понижении суммы в три раза.

Также «Ростов» сохранил процент от будущей перепродажи футболиста.