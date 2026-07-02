«Факел» заплатил 7 миллионов рублей за амбидекстра «Ростова»

Новичок РПЛ «Факел» выкупил у «Ростова» нападающего Максима Турищева.
«Турищев подписал трeхлетний контракт с «Факелом». Наш клуб выкупил нападающего у «Ростова».
С возвращением, Макс!» – написали воронежцы.
Телеграм-канал «Наглецы из Воронежа» сообщает, что «Факел» заплатил за футболиста 7 миллионов рублей. В контракте была прописана опция выкупа в 20 миллионов, но новому директору «Факела» Дмитрию Кондратову удалось договориться о понижении суммы в три раза.
Также «Ростов» сохранил процент от будущей перепродажи футболиста.
- В минувшем сезоне Турищев играл за «Факел» на правах аренды. В 24 матчах он забил шесть мячей.
- 24-летний уроженец Москвы стоит 350 тысяч евро.
- У Турищева обе ноги рабочие – он амбидекстр.
Источник: телеграм-канал «Факела»