В «Балтике» предложили прерывать таймы в РПЛ на 5 минут

Полузащитнику «Балтики» Максиму Петрову нравятся паузы на водопой на чемпионате мира-2026.

– Много болельщиков жалуются на перерыв на водопой на ЧМ. Тебе как это нововведение?

– Пусть они сначала побегают под солнцем в тридцатиградусную жару, и потом пусть не жалуются.

– Ты бы хотел такой перерыв на три минуты в середине каждого тайма в РПЛ?

– Конечно. Мне вообще с кайфом. Можно было бы сделать и по пять минут паузы.

– Может ли потеряться темп игры после такой паузы?

– Ну, если команды не готовы, то у них потеряется темп. У нас не потеряется, а преобразится игра.