Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

В «Балтике» предложили прерывать таймы в РПЛ на 5 минут

Вчера, 11:22
8

Полузащитнику «Балтики» Максиму Петрову нравятся паузы на водопой на чемпионате мира-2026.

– Много болельщиков жалуются на перерыв на водопой на ЧМ. Тебе как это нововведение?

– Пусть они сначала побегают под солнцем в тридцатиградусную жару, и потом пусть не жалуются.

– Ты бы хотел такой перерыв на три минуты в середине каждого тайма в РПЛ?

– Конечно. Мне вообще с кайфом. Можно было бы сделать и по пять минут паузы.

– Может ли потеряться темп игры после такой паузы?

– Ну, если команды не готовы, то у них потеряется темп. У нас не потеряется, а преобразится игра.

  • ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
  • Финал состоится 19 июля на стадионе «Метлайф Стэдиум» в городе Ист-Ратерфорд (штат Нью-Джерси, США), который находится в пригороде Нью-Йорка.
  • РПЛ стартует 24 июля.

Еще по теме:
Мнение Семака о новом бразильце «Зенита»
Абаскаль хочет выучить русский язык вместе с семьей
Семак пожелал победы на ЧМ-2026 футболистам «Зенита» 1
Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Балтика Петров Максим
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Strige
1782981587
Предложили ))) Игрока спросили, он ответил... И это стало предложением )))
Ответить
Майк85
1782981623
Макс красава
Ответить
Цугундeр
1782981970
)) "– Конечно. Мне вообще с кайфом. Можно было бы сделать и по пять минут паузы." Можно и в раздевалку сгонять и барыге позвонить..)
Ответить
Юбиляр
1782983644
"Мне нужно принять ванну, выпить чашечку кофе..."(с) 🤣
Ответить
_Sasha_
1782983780
Нам бы попробовать вашу зарплату получать )))
Ответить
Kollljan
1782985161
Да чего мелочиться! Давай так: 5 минут игры - 15 минут водопой. Итого: тайм делится на 8 пауз. Красота!
Ответить
Mirak92
1782986793
Ну так в жару!!! Не когда +14 млять
Ответить
нейтральныйкакникто
1783031220
Может тогда играть в -20!!!!И перерывы между таймами не в раздевалках а на скамейке запасных???- И про водопои забудут , и без перерывов будут просить играть!!)))
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
68
«Зенит» рассмотрит для подписания двух игроков с ЧМ-2026
15:45
2
Фото«Бавария» купила защитника сборной Германии за 55 миллионов
15:32
1
Мостовой сказал, какая критика бесит его больше всего
15:23
2
Фото«Зенит» и «Спартак» поборются за вингера стоимостью 25 миллионов
15:06
5
ВидеоПолицейский повздорил с сотрудником сборной Египта на ЧМ-2026 и потянулся к кобуре
14:50
4
«Ростов» запросил у «Балтики» 370 миллионов за трансфер форварда
14:39
1
Воспитанник «Зенита» откажется от испанского клуба ради перехода в «Локомотив»
14:20
1
«Локомотив» забил 8 безответных голов в товарищеском матче
13:50
1
Немецкий футбольный союз назвал главного кандидата на пост тренера сборной Германии
13:39
Все новости
Все новости
«Ростов» запросил у «Балтики» 370 миллионов за трансфер форварда
14:39
1
Воспитанник «Зенита» откажется от испанского клуба ради перехода в «Локомотив»
14:20
1
«Арсенал» расстался с Иваном Игнатьевым и экс-спартаковцами Мирзовым и Гулиевым
14:07
«Локомотив» забил 8 безответных голов в товарищеском матче
13:50
1
Агент Тюкавина объяснил, почему игрок может перейти в «Зенит»
12:39
16
«Краснодар» согласовал контракт с Оздоевым
12:23
12
Фото«Ростов» отправил воспитанника «Зенита» в Первую лигу
12:14
Орлов раскритиковал воспитание игроков в «Зените»
11:38
7
ЦСКА объявил об уходе защитника, которого задерживала Росгвардия
10:56
7
В «Ахмате» высказались об интересе «Спартака» к Черчесову
10:29
10
«Спартак» отказался отдать игрока в аренду «Севилье»
09:04
12
«Рубин» приобрел защитника, поигравшего за «Красаву»
01:00
Орлов – о Батракове и Кисляке: «Перестаньте их захваливать!»
00:37
4
Оздоев получил предложение от топ-клуба РПЛ
00:17
11
«Рубин» отдал в аренду 20-летнего вингера
Вчера, 23:25
Абаскаль высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
Вчера, 22:35
4
Джикия выбрал игровой номер в «Локомотиве»
Вчера, 21:50
3
ЦСКА хочет бесплатно подписать экс-защитника сборной Португалии
Вчера, 21:18
3
Самый дорогой легионер «Динамо» сделал заявление о своем будущем в клубе
Вчера, 20:58
Французский журналист прояснил позицию «ПСЖ» по трансферу Кисляка
Вчера, 20:44
«Спартак» близок к трансферу испанского защитника за 4+ миллиона
Вчера, 20:16
5
Генич эмоционально отреагировал на смерть экс-форварда ЦСКА
Вчера, 19:59
Покинувший «Локомотив» Сарвели подписал контракт с новым клубом
Вчера, 19:29
Булыкин раскрыл, как Алдонин справляется с онкологическим заболеванием
Вчера, 19:07
3
«Спартак» победил в первом матче на летних сборах
Вчера, 18:55
14
Гаджиев сказал, как сборная России выступила бы на ЧМ-2026
Вчера, 18:34
10
Бителло охарактеризовал Москву двумя прилагательными
Вчера, 18:25
3
«Ну как это?»: Орлов уличил Глушенкова в снобизме
Вчера, 18:04
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 