В «Балтике» предложили прерывать таймы в РПЛ на 5 минут

Полузащитнику «Балтики» Максиму Петрову нравятся паузы на водопой на чемпионате мира-2026.
– Много болельщиков жалуются на перерыв на водопой на ЧМ. Тебе как это нововведение?
– Пусть они сначала побегают под солнцем в тридцатиградусную жару, и потом пусть не жалуются.
– Ты бы хотел такой перерыв на три минуты в середине каждого тайма в РПЛ?
– Конечно. Мне вообще с кайфом. Можно было бы сделать и по пять минут паузы.
– Может ли потеряться темп игры после такой паузы?
– Ну, если команды не готовы, то у них потеряется темп. У нас не потеряется, а преобразится игра.
- ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
- Финал состоится 19 июля на стадионе «Метлайф Стэдиум» в городе Ист-Ратерфорд (штат Нью-Джерси, США), который находится в пригороде Нью-Йорка.
- РПЛ стартует 24 июля.
Источник: «Советский спорт»