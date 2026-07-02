Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Абаскаль хочет выучить русский язык вместе с семьей

2 июля, 10:52
2

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль хочет, чтобы его дети говорили на русском языке.

– Покажете спартаковский музей детям?

– Да, конечно. Мои родители не устают повторять Николаю: ты родился не в Испании, а в Москве. Ему уже три года, он начинает осознавать какие-то вещи. На следующий день после его рождения у «Спартака» был матч. Для меня важно, чтобы Николай знал, где прошли его первые дни, и помнил тот самый первый стадион, куда мы его привозили.

– Потом получит паспорт РФ и заговорит на русском?

– С Гильермо-Николаем мы уже потихоньку пробуем общаться на русском. Маленькие дети – они как губка: все впитывают на лету. Мы сейчас живем в Португалии. Мне кажется, это очень важная задача – для всех, и в первую очередь для нас, родителей, а потом и для детей, чтобы они могли добавить к своим языкам еще один и чтобы мы могли заговорить по-русски всей семьей.

– Какая любимая русская фраза Гильермо-Николая?

– Он пока говорит только «добре». Всегда «добре». Поехали в Москву – «добре, папа».

– Так говорят в Сербии.

– Он уже успел много где побывать. И сейчас, когда мы вернулись, я хочу, чтобы он увидел те места, где его родители чувствовали себя по-настоящему счастливыми, – места, которые мы вспоминаем с особым трепетом и любовью.

– Какие любимые?

– Когда мы жили здесь, часто выбирались на Красную площадь. Катались на лодке, гуляли у реки. Мне кажется, это прекрасно. Город огромный, величественный. Я привез сюда семью, чтобы она тоже почувствовала его масштаб.

  • Статистика Абаскаля в «Спартаке»: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.
  • Он возглавлял команду с июня 2022-го по апрель 2024-го года.
  • Последним его местом работы был мексиканский «Атлетико Сан-Луис».

Еще по теме:
Реакция Абаскаля на победу Испании на ЧМ-2026 2
Абаскаль высказался о матче «Спартака» с «Зенитом»
Абаскаль ответил, каким будет финал ЧМ-2026
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Абаскаль Гильермо
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1782982763
Комментарий скрыт модератором
Ответить
FFR
1783001411
Человек старается, какой клуб в России сейчас без тренера, возьмите его.
Ответить
Главные новости
У ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов
20:27
«Арсенал» улучшил предложение по Винисиусу
20:09
Орлов – о новичке «Спартака»: «Футбольный эгоист»
20:00
2
Ловчев высказался о возвращении Слуцкого в РПЛ
19:53
Президент РПЛ впервые прокомментировал скандал в матче «Зенит» – «Спартак»
19:46
6
У «Реала» появился серьезный конкурент в борьбе за лучшего игрока ЧМ-2026
19:38
Орлов объяснил, почему Соболев не зомби
19:19
2
ВидеоЕщенко разобрал нелепый пенальти в ворота «Спартака»
18:58
6
Семин двумя словами описал Слуцкого
18:48
5
ЦСКА задерживает трансфер нападающего за 15 миллионов
18:39
3
Все новости
Все новости
Орлов объяснил, почему Соболев не зомби
19:19
2
ВидеоЕщенко разобрал нелепый пенальти в ворота «Спартака»
18:58
6
Семин двумя словами описал Слуцкого
18:48
5
ЦСКА задерживает трансфер нападающего за 15 миллионов
18:39
3
Ташуев оценил вариант с назначением в «Ростов»
18:30
ВидеоЭкс-арбитр ФИФА указал на судейскую ошибку против «Спартака»
17:56
8
В Госдуме прокомментировали жалобу жены Смолова
17:35
2
Губерниев – о тренере РПЛ: «Посмотрим, сколько туров он протянет»
17:23
Защитник «Краснодара» оценил спорный пенальти в матче с «Факелом»
16:54
1
Гусев прояснил ситуацию с назначением в «Ростов»
16:44
7
«Рубин» арендовал участника ЧМ-2026
16:30
5
В «Ростове» отреагировали на новость о приглашении Гусева
15:27
2
«Зенит» продал полузащитника «Оренбургу»
15:15
8
Президент РПЛ назвал футболиста-символа лиги
14:50
5
«Локомотив» дал ответ «Галатасараю» по Батракову
14:45
4
«Крылья Советов» начали переговоры об аренде игрока «Зенита»
14:36
3
Стало известно, какую команду РПЛ может возглавить Ролан Гусев
14:29
7
У Даку в «Спартаке» останется бонус за лояльность
14:10
23
Стало известно, кто может заменить Даку в «Рубине»
13:39
5
Мостовой оценил шансы «Спартака» и «Зенита» на чемпионство
13:28
4
«Зенит» поборется с «Бенфикой» за защитника «Крузейро»
13:16
1
Литвинов – о падении в штрафной «Ахмата»: «Если это не пенальти, то что тогда пенальти?»
12:48
9
Семин назвал игрока, который станет одним из лидеров сборной России
12:39
2
В «Балтике» рассказали об условиях перехода Латышонка из «Зенита» через клуб Первой лиги
12:28
5
Семин назвал лидера «Зенита» – это не Глушенков
11:58
1
ФотоЛегионер, покинувший «Спартак», нашел новый клуб
11:49
5
«Зенит» заинтересован в Батракове, который не хочет в Турцию
11:38
12
Губерниев: «Спартаку» многовато пенальти ставят в начале сезона»
11:25
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+