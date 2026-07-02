Абаскаль хочет выучить русский язык вместе с семьей

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль хочет, чтобы его дети говорили на русском языке.

– Покажете спартаковский музей детям?

– Да, конечно. Мои родители не устают повторять Николаю: ты родился не в Испании, а в Москве. Ему уже три года, он начинает осознавать какие-то вещи. На следующий день после его рождения у «Спартака» был матч. Для меня важно, чтобы Николай знал, где прошли его первые дни, и помнил тот самый первый стадион, куда мы его привозили.

– Потом получит паспорт РФ и заговорит на русском?

– С Гильермо-Николаем мы уже потихоньку пробуем общаться на русском. Маленькие дети – они как губка: все впитывают на лету. Мы сейчас живем в Португалии. Мне кажется, это очень важная задача – для всех, и в первую очередь для нас, родителей, а потом и для детей, чтобы они могли добавить к своим языкам еще один и чтобы мы могли заговорить по-русски всей семьей.

– Какая любимая русская фраза Гильермо-Николая?

– Он пока говорит только «добре». Всегда «добре». Поехали в Москву – «добре, папа».

– Так говорят в Сербии.

– Он уже успел много где побывать. И сейчас, когда мы вернулись, я хочу, чтобы он увидел те места, где его родители чувствовали себя по-настоящему счастливыми, – места, которые мы вспоминаем с особым трепетом и любовью.

– Какие любимые?

– Когда мы жили здесь, часто выбирались на Красную площадь. Катались на лодке, гуляли у реки. Мне кажется, это прекрасно. Город огромный, величественный. Я привез сюда семью, чтобы она тоже почувствовала его масштаб.