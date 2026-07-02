Покинувший «Краснодар» Са нашел новый клуб

Виктор Са, бывший вингер «Краснодара», продолжит карьеру в Бразилии – 32-летний футболист заключил соглашение с «Сан-Паулу».

Контракт игрока с новым клубом будет действовать до конца декабря 2029 года. Официальная информация о трансфере появилась на сайте «Сан-Паулу».