Дерзкое заявление Талалаева о силе «Балтики»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев оценил уровень команды.

«Я уверен, если бы не травма Максима Бориско, мы бы пропустили в минувшем сезоне даже меньше «Зенита».

Если рассмотреть, разложить наш футбол, то мы первые таймы, плюс-минус, если брать разницу, выиграли абсолютно у всех команд с большим отрывом. Когда мы выходим заряженные, подготовленные и нет форс-мажора – травм, судейских решений, карточек, – мы играем в лучший футбол в России на сегодняшний день. Никто с нами не поспорит, есть цифры.

Во втором тайме играем уже чуть ниже среднего. Причина не в интенсивности и не в усталости. Она в уровне мастерства выходящих на замену людей. У нас нет двух составов с одинаковыми игроками.

Мы понимаем, что следующий сезон будет очень тяжелым. И нам нужно, чтобы уровень выходящих на замену игроков соответствовал основному составу», – сказал Талалаев на ютуб-канале Федора Смолова.