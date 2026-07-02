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Дерзкое заявление Талалаева о силе «Балтики»

Вчера, 15:32
3

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев оценил уровень команды.

«Я уверен, если бы не травма Максима Бориско, мы бы пропустили в минувшем сезоне даже меньше «Зенита».

Если рассмотреть, разложить наш футбол, то мы первые таймы, плюс-минус, если брать разницу, выиграли абсолютно у всех команд с большим отрывом. Когда мы выходим заряженные, подготовленные и нет форс-мажора – травм, судейских решений, карточек, – мы играем в лучший футбол в России на сегодняшний день. Никто с нами не поспорит, есть цифры.

Во втором тайме играем уже чуть ниже среднего. Причина не в интенсивности и не в усталости. Она в уровне мастерства выходящих на замену людей. У нас нет двух составов с одинаковыми игроками.

Мы понимаем, что следующий сезон будет очень тяжелым. И нам нужно, чтобы уровень выходящих на замену игроков соответствовал основному составу», – сказал Талалаев на ютуб-канале Федора Смолова.

  • 6-е место «Балтики» в сезоне-2025/26 стало лучшим результатом команды в истории за все время выступлений в чемпионатах России и СССР.
  • 53-летний Талалаев возглавляет команду с сентября 2024 года.
  • Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей
Комментарии (3)
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Цугундeр
1782996426
)) Янтарный фаллос в обе руки. Ведь раньше времени уволят с.к.и!)
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СПОРТ 21 века
1783013023
Что здесь дерзкого? Балтика шла на рекорд Европы по пропущенным мячам (не России, а Европы) после 18-го тура. Сумела заработать признание общественности своим изнурительным трудом и своими результатами. Стоит напомнить, что к зимней паузе меньше калининградского клуба не пропустил ни один привычный гранд. Да, заявление где-то громкое, но факт остаётся фактом. И очень странно и где-то даже обидно, что эту историю не довели до конца. Кто-то говорит, всё это произошло из-за травм, из-за отсутствия тренера. Но опять же, учитывая, что мы сейчас живём в эпоху цинизма, коммерции, бизнеса и финансовых корпораций, не покидают ощущения, что Балтика остановила своё шествие к медалям чисто искусственным путём...
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