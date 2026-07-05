Стало известно, сыграет ли еще Кордоба на ЧМ-2026

Стал известен характер травмы нападающего «Краснодара» и сборной Колумбии Джона Кордобы.

Он получил повреждение в ночь на субботу во время матча 1/16 финала ЧМ-2026 против Ганы (1:0).

У 33-летнего футболиста диагностирован надрыв приводящей мышцы бедра. Он выбыл из строя на четыре недели.

Таким образом, Кордоба пропустит остаток чемпионата мира и начало сезона РПЛ.

Форвард провел на ЧМ-2026 три матча и не забил ни одного гола.

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