«Краснодар» включился в борьбу за трансферную цель «Спартака»

«Краснодар» начал искать нового нападающего в связи с серьезной травмой Джона Кордобы.

Вице-чемпионы РПЛ включились в борьбу за Дмитрия Воробьева из «Локомотива».

Ожидается, что в скором времени краснодарский клуб сделает предложение железнодорожникам.

В Воробьеве видят универсала, который может не только подменить Кордобу, но и сыграть на фланге атаки.