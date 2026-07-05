«Краснодар» включился в борьбу за трансферную цель «Спартака»

«Краснодар» начал искать нового нападающего в связи с серьезной травмой Джона Кордобы.
Вице-чемпионы РПЛ включились в борьбу за Дмитрия Воробьева из «Локомотива».
Ожидается, что в скором времени краснодарский клуб сделает предложение железнодорожникам.
В Воробьеве видят универсала, который может не только подменить Кордобу, но и сыграть на фланге атаки.
- Форвард перешел в «Локомотив» летом 2024 года.
- В прошлом сезоне он провел 34 матча во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 7 голевых передач.
- Основным претендентом на Воробьева считается «Спартак».
- Его рыночная цена – 6 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал Андрея Панкова