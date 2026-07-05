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  • Губерниев отреагировал на слова Дзюбы о системе детского футбола в России

Губерниев отреагировал на слова Дзюбы о системе детского футбола в России

Вчера, 16:25
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Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев согласился с мнением Артема Дзюбы о проблемах с подготовкой российских спортсменов на детском уровне.

  • «Если бы мне дали власть, то я многое бы поменял в футболе», – заявил ранее Дзюба.

«Когда Артем закончит спортивную карьеру, всячески желаю ему не останавливаться. Быть политиком от футбола, он талантливый парень.

Однако это касается не только футбола, а нашего спорта в целом. Очень часто бывает так, что человек выигрывает по юниорам, а потом ничего не может сделать.

Был на Кубке Анны Богалий [по биатлону] зимой и увидел такую картину: тренер настраивает десятилетнюю девочку так, будто она на финале Олимпиады.

Но это же дети, есть такие, которым нужно совсем по-другому выстраивать процесс. Это наша палочная система еще с советских времен.

Вопрос надо решать комплексно. Поддержка специалистов, образование тренеров, их зарплата. Им платят такие деньги, что не каждый, мягко говоря, идет туда работать.

Очень здорово, что Дзюба заострил на этом внимание. Я искренне желаю ему удачи», – сказал Губерниев.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Дзюба Артем Губерниев Дмитрий
Комментарии (1)
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алдан2014
1783260206
Все всё знают как делать,а чё вы только свистите все? Чё пацанов не тренируете? В своём дворе? Ах это ж не панское дело.. звездаболы
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