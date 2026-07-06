Заявление УЕФА по ситуации с Балогуном

УЕФА выразил недоверие решению ФИФА по нападающему сборной США Фоларину Балогуну на ЧМ-2026.

«Вчерашнее решение о приостановлении на годичный испытательный срок действия автоматической дисквалификации на 1 матч после красной карточки, выданной игроку Фоларину Балогуну, пересекло черту.

Футбол, как и любой другой вид спорта, опирается на правила, которые являются основой честной, прозрачной и справедливой конкуренции. Иногда правила допускают различные толкования. В данном случае это не так.

Минимальная автоматическая дисквалификация на один матч после красной карточки не является дискреционным правом и не требует принятия решения компетентным органом. Это принцип, заложенный в регламенте, который не может быть подвергнут исключениям, тем более в разгар турнира, где несколько других игроков оказались в аналогичной ситуации и отбыли свои дисквалификации.

Когда непреложность правил не обеспечивается их соблюдением, под угрозой оказывается целостность игры и подрывается доверие к соревнованиям. Аналогично, такое решение создает прецедент в текущем турнире, где подобные ситуации теперь потребуют равного обращения, что нанесет ущерб соревнованиям.

Футбол – самый любимый вид спорта в мире, потому что это красивая игра, и ему доверяют, потому что во всех странах играют по одним и тем же правилам. Никакой турнир не бывает самостоятельным событием, и, если речь идет о чемпионате мира, он может оказать как положительное, так и отрицательное влияние на игру в целом.

Мы выражаем свое недоверие в связи с таким беспрецедентным, непонятным и неоправданным решением», – говорится в заявлении УЕФА.

Ранее ФИФА отложила с испытательным сроком на 1 год автоматическое отстранение, наложенное на Балогуна на матч 1/8 финала ЧМ-2026 с Бельгией.

Форвард сборной США получил красную карточку в игре 1/16 финала с Боснией и Герцеговиной после вмешательства ВАР из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича.

Матч США – Бельгия начнется в 3:00 мск 7 июля.

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