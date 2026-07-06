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Заявление УЕФА по ситуации с Балогуном

Сегодня, 12:55
18

УЕФА выразил недоверие решению ФИФА по нападающему сборной США Фоларину Балогуну на ЧМ-2026.

«Вчерашнее решение о приостановлении на годичный испытательный срок действия автоматической дисквалификации на 1 матч после красной карточки, выданной игроку Фоларину Балогуну, пересекло черту.

Футбол, как и любой другой вид спорта, опирается на правила, которые являются основой честной, прозрачной и справедливой конкуренции. Иногда правила допускают различные толкования. В данном случае это не так.

Минимальная автоматическая дисквалификация на один матч после красной карточки не является дискреционным правом и не требует принятия решения компетентным органом. Это принцип, заложенный в регламенте, который не может быть подвергнут исключениям, тем более в разгар турнира, где несколько других игроков оказались в аналогичной ситуации и отбыли свои дисквалификации.

Когда непреложность правил не обеспечивается их соблюдением, под угрозой оказывается целостность игры и подрывается доверие к соревнованиям. Аналогично, такое решение создает прецедент в текущем турнире, где подобные ситуации теперь потребуют равного обращения, что нанесет ущерб соревнованиям.

Футбол – самый любимый вид спорта в мире, потому что это красивая игра, и ему доверяют, потому что во всех странах играют по одним и тем же правилам. Никакой турнир не бывает самостоятельным событием, и, если речь идет о чемпионате мира, он может оказать как положительное, так и отрицательное влияние на игру в целом.

Мы выражаем свое недоверие в связи с таким беспрецедентным, непонятным и неоправданным решением», – говорится в заявлении УЕФА.

  • Ранее ФИФА отложила с испытательным сроком на 1 год автоматическое отстранение, наложенное на Балогуна на матч 1/8 финала ЧМ-2026 с Бельгией.
  • Форвард сборной США получил красную карточку в игре 1/16 финала с Боснией и Герцеговиной после вмешательства ВАР из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича.
  • Матч США – Бельгия начнется в 3:00 мск 7 июля.

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Источник: официальный сайт УЕФА
Чемпионат мира Бельгия США Балогун Фоларин
Комментарии (18)
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acor94
1783332995
Битва говна и мочи.
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ScarlettOgusania
1783333485
уефе промолчать бы надо было после санкций целой страны и её футбольной ассоциации, когда точно так же в разгар турнира ЛЧ выкинули все российские команды, и лишили прав болельщиков России к "самому любимому виду спорта", о "непреложности правил" вспомнили, а чего же в 2022 стыдливо промолчали..?🤬 вспомнили лишь когда ох*евший Трамп вмешался и на правах хозяина наплевал и растоптал все ваши "правила"...😅
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СильныйМозг
1783333760
УЕФА: "Да здравствует Америка и Израиль"!
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Mr.
1783334374
Цирк.
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alefreddy
1783334410
ЛГБТ рулит
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Галина Бронемясова
1783334773
намечается грызня в швейцарии, почти как в тарасофских бачках)
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Fju-2
1783335484
Чувствую сейчас Трамп для УЕФА пошлины поднимет...
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Феликс Михайлов
1783338804
Доня сказал, что не было "красной" карточки и всё футбольное начальство это проглотило. Если ты сильный, то всегда прав.
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BykAs
1783340313
А Трампу невдомек , что футбол и дефиле красавиц, это не одно и то же.
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fhnv
1783359897
Расклад такой: США проигрывает если в следующей игре,то у соперника обнаружат допинг 5 -ти игроков,но или у того кто забьёт америкашкам. итог: США проходит дальше,сопернику прописывают техническое поражение 3:0
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