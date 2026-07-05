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«Аль-Ахли» собирается усилиться двумя звездами РПЛ

Вчера, 15:58
16

Инсайдер Мохаммед Доки в соцсетях раскрыл трансферные планы саудовского «Аль-Ахли».

По его информации, клуб из Джидды собирается забрать из РПЛ двух звездных футболистов.

О готовящемся переходе Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» за 25 миллионов долларов известно уже месяц.

Второй кандидат на усиление состава «Аль-Ахли» – вингер «Зенита» Луис Энрике. За него предложат 45 миллионов евро.

  • 25-летний Энрике провел за «Зенит» в прошлом сезоне 34 матча, забил 6 голов, сделал 4 ассиста.
  • Срок его контракта с петербуржцами рассчитан до конца 2028 года.
  • Сейчас вингер выступает на ЧМ-2026 в составе сборной Бразилии.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Краснодар Зенит Аль-Ахли Сперцян Эдуард Энрике Луис
Комментарии (16)
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рылы
1783258226
как-то маловато. карп, конечно, написал, что они заложили в бюджет именно 45 за правого вингера, и больше не могут - но с арабов надо трясти больше, минимум, как за малкома.
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алдан2014
1783259597
Могут у Спартака кого-нибудь купить за недешево,раз пошла такая пьянка
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vvv123
1783260000
За 45 лямов можно и продать Малколма ща меньшее продали.
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Император Бомжей
1783260044
Звезд! Ахахаха!армянский чмошник когда стал звездой?))))
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FFR
1783260157
Нашли звёзд, блин.
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1783261895
Во Зениту повезет если у них купят резко сдавшего Энрике.За 34 матча 10 полезных действий и это в Рпл...45млн смех да и только
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ScarlettOgusania
1783262355
45 лимонов отвалить за "нулевого" на ЧМ Энрике, надо быть спецом саудовского аль-бухла...🤣 за "звёзд" с неба надо платить...😅
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