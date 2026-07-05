«Аль-Ахли» собирается усилиться двумя звездами РПЛ

Инсайдер Мохаммед Доки в соцсетях раскрыл трансферные планы саудовского «Аль-Ахли».
По его информации, клуб из Джидды собирается забрать из РПЛ двух звездных футболистов.
О готовящемся переходе Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» за 25 миллионов долларов известно уже месяц.
Второй кандидат на усиление состава «Аль-Ахли» – вингер «Зенита» Луис Энрике. За него предложат 45 миллионов евро.
- 25-летний Энрике провел за «Зенит» в прошлом сезоне 34 матча, забил 6 голов, сделал 4 ассиста.
- Срок его контракта с петербуржцами рассчитан до конца 2028 года.
- Сейчас вингер выступает на ЧМ-2026 в составе сборной Бразилии.
Источник: «Бомбардир»