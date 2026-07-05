«Аль-Ахли» собирается усилиться двумя звездами РПЛ

Инсайдер Мохаммед Доки в соцсетях раскрыл трансферные планы саудовского «Аль-Ахли».

По его информации, клуб из Джидды собирается забрать из РПЛ двух звездных футболистов.

О готовящемся переходе Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» за 25 миллионов долларов известно уже месяц.

Второй кандидат на усиление состава «Аль-Ахли» – вингер «Зенита» Луис Энрике. За него предложат 45 миллионов евро.