Канунников не собирается завершать карьеру. Он не играет с ноября 2019 года

Нападающий «Крыльев Советов» Максим Канунников высказался о возможном завершении карьеры. Он не играет из-за травмы с ноября 2019 года.

«Не было ли желания закончить карьеру и заняться чем-то другим? Травма тяжeлая. Если бы у меня не было какого-то спортивного характера, амбиций, то можно было просто взять и уйти.

Я чувствую в себе много энергии, знаю, что здоровья полно и я могу долго играть и приносить пользу. Да, потерял много времени, но это не означает, что сейчас я не могу выйти и приносить пользу команде.

Понятно, что все меня уже потеряли и забыли, многие не верят… Но пока я сам не брошу и не буду понимать, что шансов нет, пока у меня есть силы, здоровье и желание, хочу приносить пользу и команде, и себе, и городу.

Не зря же я отдал 20 лет футболу. Просто так уходить – это не про меня», – сказал Канунников.