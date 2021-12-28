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  • Канунников не собирается завершать карьеру. Он не играет с ноября 2019 года

Канунников не собирается завершать карьеру. Он не играет с ноября 2019 года

28 декабря 2021, 19:59
4

Нападающий «Крыльев Советов» Максим Канунников высказался о возможном завершении карьеры. Он не играет из-за травмы с ноября 2019 года.

«Не было ли желания закончить карьеру и заняться чем-то другим? Травма тяжeлая. Если бы у меня не было какого-то спортивного характера, амбиций, то можно было просто взять и уйти.

Я чувствую в себе много энергии, знаю, что здоровья полно и я могу долго играть и приносить пользу. Да, потерял много времени, но это не означает, что сейчас я не могу выйти и приносить пользу команде.

Понятно, что все меня уже потеряли и забыли, многие не верят… Но пока я сам не брошу и не буду понимать, что шансов нет, пока у меня есть силы, здоровье и желание, хочу приносить пользу и команде, и себе, и городу.

Не зря же я отдал 20 лет футболу. Просто так уходить – это не про меня», – сказал Канунников.

  • Канунников – уроженец Нижнего Тагила.
  • Он играл за «Зенит», «Томь», «Амкар», «Рубин» и «СКА-Хабаровск».
  • Канунников дважды брал РПЛ.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Канунников Максим
Комментарии (4)
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3meeeD
1640715697
А я и забыл про него)
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Stavr007
1640894595
Файзулин v 2.0
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Stavr007
1640894733
40 голов к 30 годам это просто смех для нападающего
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