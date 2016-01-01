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    Канунников не собирается завершать карьеру. Он не играет с ноября 2019 года

    Нападающий «Крыльев Советов» Максим Канунников высказался о возможном завершении карьеры. Он не играет из-за травмы с ноября 2019 года.

    «Не было ли желания закончить карьеру и заняться чем-то другим? Травма тяжeлая. Если бы у меня не было какого-то спортивного характера, амбиций, то можно было просто взять и уйти.

    Я чувствую в себе много энергии, знаю, что здоровья полно и я могу долго играть и приносить пользу. Да, потерял много времени, но это не означает, что сейчас я не могу выйти и приносить пользу команде.

    Понятно, что все меня уже потеряли и забыли, многие не верят… Но пока я сам не брошу и не буду понимать, что шансов нет, пока у меня есть силы, здоровье и желание, хочу приносить пользу и команде, и себе, и городу.

    Не зря же я отдал 20 лет футболу. Просто так уходить – это не про меня», – сказал Канунников.

    • Канунников – уроженец Нижнего Тагила.
    • Он играл за «Зенит», «Томь», «Амкар», «Рубин» и «СКА-Хабаровск».
    • Канунников дважды брал РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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