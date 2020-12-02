Канунников: «Куда уходила моя зенитовская зарплата? Это безумие. Я мог купить одежду и надеть ее один раз»

Бывший игрок «Зенита» Максим Канунников рассказал, куда тратит зарплату в «Зените». Сейчас он выступает за «Крылья Советов» в ФНЛ.

«Ты молодой, в «Зените» платят отличные деньги, можешь купить все, что тебе хочется. Конечно, сразу появляется желание дорого одеваться и платить за всех друзей. Куда в тот момент у меня уходила зарплата? Это безумие. Я мог купить одежду и надеть ее один раз. Если дома было нечего делать, то я просто отправлялся в магазин. Приезжал, например, только за штанами, а в итоге покупал весь набор.

Тогда рядом со мной не было человека, который следил бы за моими финансами. Родители были далеко и даже не знали, сколько денег я зарабатываю и на что их трачу», – сказал Канунников.