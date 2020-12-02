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  • Канунников: «Куда уходила моя зенитовская зарплата? Это безумие. Я мог купить одежду и надеть ее один раз»

Канунников: «Куда уходила моя зенитовская зарплата? Это безумие. Я мог купить одежду и надеть ее один раз»

2 декабря 2020, 17:36
21

Бывший игрок «Зенита» Максим Канунников рассказал, куда тратит зарплату в «Зените». Сейчас он выступает за «Крылья Советов» в ФНЛ.

«Ты молодой, в «Зените» платят отличные деньги, можешь купить все, что тебе хочется. Конечно, сразу появляется желание дорого одеваться и платить за всех друзей. Куда в тот момент у меня уходила зарплата? Это безумие. Я мог купить одежду и надеть ее один раз. Если дома было нечего делать, то я просто отправлялся в магазин. Приезжал, например, только за штанами, а в итоге покупал весь набор.

Тогда рядом со мной не было человека, который следил бы за моими финансами. Родители были далеко и даже не знали, сколько денег я зарабатываю и на что их трачу», – сказал Канунников.

  • Игрок принадлежал «Зениту» с 2009 по 2012 год (47 матчей, 3 гола).
  • Канунников – уроженец Нижнего Тагила.
  • Он дважды брал РПЛ.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Зенит Крылья Советов Канунников Максим
Комментарии (21)
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mamba9090909
1606920518
Не далёкого ума, человек.))
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Бриг
1606924000
Потому и не заиграл
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portero
1606925791
Что ты делал с деньгами пофиг, но на поле так и остался подающим надежды, теперь уже нечего ждать от тебя... Беда в том, что таких 99% подающих надежды...
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GoLenaStop
1606927161
Грустно... напоминает "Москва слезам не верит" - спортсмен Гурин... Ну, на ошибках учатся. Удачи, если все осознал сам!
Ответить
3a zenit
1606929297
иногда лучше молчать.
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DOCTOR PENALTY
1606929653
И мы хотим, чтобы вот эти уё*ища играли за страну, за город, за клуб?
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paracetamol
1606931746
Таких идиотов сколько ни воспитывай, все попусту!
Ответить
maygli
1606950442
Ну да, свисти, родители не знали сколько он получал. И телевизора у них нет, и интернетом они не пользуются. Мог бы купить им квартиру в Питере, но почему-то не захотел. Просто эгоист.
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Spirit_78
1606988597
Кроме победного гола Спартаку при разгроме 5:0 и гола Амкару с углового больше в его игре вспомнить особо нечего. Вместо шопинга нужно было о карьере думать. А ведь перспективным был...
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ALEX ML
1607178911
Деньги портят, вот бездарем и остался
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