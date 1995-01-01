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    Канунников: «Куда уходила моя зенитовская зарплата? Это безумие. Я мог купить одежду и надеть ее один раз»

    Бывший игрок «Зенита» Максим Канунников рассказал, куда тратит зарплату в «Зените». Сейчас он выступает за «Крылья Советов» в ФНЛ.

    «Ты молодой, в «Зените» платят отличные деньги, можешь купить все, что тебе хочется. Конечно, сразу появляется желание дорого одеваться и платить за всех друзей. Куда в тот момент у меня уходила зарплата? Это безумие. Я мог купить одежду и надеть ее один раз. Если дома было нечего делать, то я просто отправлялся в магазин. Приезжал, например, только за штанами, а в итоге покупал весь набор.

    Тогда рядом со мной не было человека, который следил бы за моими финансами. Родители были далеко и даже не знали, сколько денег я зарабатываю и на что их трачу», – сказал Канунников.

    • Игрок принадлежал «Зениту» с 2009 по 2012 год (47 матчей, 3 гола).
    • Канунников – уроженец Нижнего Тагила.
    • Он дважды брал РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1857

      Бриг 21 минуту назад

      Потому и не заиграл

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      Рейтинг: -18

      fabo26 38 минут назад

      Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. Если будете брать скажите что от " fabo ", буду благодарен. Сайт - tgtennis.com

      -1
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      Рейтинг: +145

      Снег 57 минут назад

      Правильно, так вас и надо лохов дрючить!!!

      0
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      Рейтинг: +3009

      mamba9090909 1 час назад

      Не далёкого ума, человек.))

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      Рейтинг: +1792

      Евгений Агеев > mamba9090909 37 минут назад

      Деньги портят людей. Это уже давно доказанный факт. С приходом больших денег способность адекватно думать и действовать куда то уходит.

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      Рейтинг: +4961

      порт > Евгений Агеев 25 минут назад

      В каких местах испортился Абрамович?

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      Рейтинг: +1792

      Евгений Агеев > порт 8 минут назад

      Это немного другого уровня человек. Таких не много. Большинство людей не знает что делать с крупными деньгами. И только единицы добиваются не только денег, но и власти. Спортсмены как правило к таким не относятся.
      P.S. А уж как себя развлекает Абрамович можно только догадываться.

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