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Канунников выбыл до конца сезона из-за травмы

16 января 2020, 22:20

Нападающий «Крыльев Советов» Максим Канунников пропустит весеннюю часть сезона.

Как сообщает пресс-служба самарского клуба, Канунников будет восстанавливаться по индивидуальной программе и не поможет «Крыльям Советов» до конца сезона-2019/20.

  • Канунников получил травму бедра в матче 15-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:3).
  • В этом сезоне форвард провел 15 матчей в Премьер-лиге, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Канунников заменен на 18-й минуте матча со «Спартаком» из-за травмы

Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Канунников Максим
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