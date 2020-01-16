Канунников выбыл до конца сезона из-за травмы

Нападающий «Крыльев Советов» Максим Канунников пропустит весеннюю часть сезона.

Как сообщает пресс-служба самарского клуба, Канунников будет восстанавливаться по индивидуальной программе и не поможет «Крыльям Советов» до конца сезона-2019/20.

Канунников получил травму бедра в матче 15-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:3).

В этом сезоне форвард провел 15 матчей в Премьер-лиге, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Канунников заменен на 18-й минуте матча со «Спартаком» из-за травмы