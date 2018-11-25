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    Канунников заменен на 18 минуте матча со «Спартаком» из-за травмы

    «Крылья Советов» играют на выезде против «Спартака» в рамках 15-го тура чемпионата России (0:1, 52-я минута).

    На 18-й минуте нападающий самарского клуба Максим Канунников уступил место на поле Денису Ткачуку из-за травмы задней поверхности бедра.

    Ожидается, что пресс-служба в ближайшее время «Крыльев» сообщит о состоянии 27-летнего форварда.

    Встреча стала для футболиста 14-й в текущем сезоне во всех турнирах на клубном уровне. В предыдущих 13-ти он забил три гола и отдал одну результативную передачу.

    «Бомбардир» ведет текстовую-онлайн трансляцию матча на «Открытие Арене».

    Источник: Бомбардир

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    25.11.2018 15:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1340

      ruded 25 ноября 2018, 15:22

      Москалев - конченный п***сина, сломал Крылышек. Таких ганд**в необходимо гнать тряпками с поля.

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