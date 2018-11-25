Канунников заменен на 18 минуте матча со «Спартаком» из-за травмы

«Крылья Советов» играют на выезде против «Спартака» в рамках 15-го тура чемпионата России (0:1, 52-я минута).

На 18-й минуте нападающий самарского клуба Максим Канунников уступил место на поле Денису Ткачуку из-за травмы задней поверхности бедра.

Ожидается, что пресс-служба в ближайшее время «Крыльев» сообщит о состоянии 27-летнего форварда.

Встреча стала для футболиста 14-й в текущем сезоне во всех турнирах на клубном уровне. В предыдущих 13-ти он забил три гола и отдал одну результативную передачу.

«Бомбардир» ведет текстовую-онлайн трансляцию матча на «Открытие Арене».