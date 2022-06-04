Канунников попрощался с «Крыльями Советов»

Нападающий Максим Канунников сделал заявление в связи с уходом из «Крыльев Советов».

«Время – это самый ценный актив, который мы имеем. Я благодарен за каждый день, проведенный с командой! Тренировки, перелеты, игры, заезды, сборы, переживания, вдохновения, азарт, любовь и ненависть болельщиков, их поддержка и недовольство. Все это для меня жизнь, моя страсть. Это мой мир!

Огромная работа была проделана за это время: мы были все вместе, шли, падали, но снова поднимались.К сожалению последние два сезона, по определенным причинам я не смог насладиться игрой и радовать болельщиков – и от этого мне грустно!

Я очень счастлив, что ребята вновь показывают очень яркую, атакующую, захватывающую дух игру и тем самым вернув болельщиков на стадион, давая надежду и веру, что скоро «Крылья» снова будут среди топ команд, которые борются за призовые места!

Я уверен у команды большое будущее и многих ребят ждeт прекрасная футбольная карьера! Спасибо всему городу, руководству, персоналу, всем болельщикам, всем игрокам и тренерам за совместную работу.

Спасибо «Крылья»!!! Спасибо Самара!!!» – написал Канунников в своем телеграм-канале.

30-летний форвард выступал за «Крылья» с 2018 года.

За 4 сезона он забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 41 матче.

Канунников стал свободным агентом. Его контракт с клубом завершился.

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