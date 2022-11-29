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    Канунников предположил, как выступила бы Россия на ЧМ-2022

    Экс-футболист сборной России Максим Канунников считает, что национальная команда смогла бы достойно выступить на чемпионате мира в Катаре.

    «Если бы наши там были, то хорошо бы себя показывали. Я с удовольствием бы посмотрел, но такой шанс не дали», – сказал Канунников.

    • ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.
    • Россию не допустили к участию в стыках прошлой весной.
    • На предыдущем мундиале россияне дошли до 1/4 финала.

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    Источник: «РБ Спорт»

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