Канунников предположил, как выступила бы Россия на ЧМ-2022

Экс-футболист сборной России Максим Канунников считает, что национальная команда смогла бы достойно выступить на чемпионате мира в Катаре.

«Если бы наши там были, то хорошо бы себя показывали. Я с удовольствием бы посмотрел, но такой шанс не дали», – сказал Канунников.

ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.

Россию не допустили к участию в стыках прошлой весной.

На предыдущем мундиале россияне дошли до 1/4 финала.

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