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    Канунников: «Планирую начать работу вместе с командой на первом сборе «Крыльев»

    Нападающий «Крыльев Советов» Максим Канунников сообщил, что вернется к тренировкам после травмы на первом зимнем сборе команды. Из-за различный повреждений он не появлялся на поле с ноября 2019 года.

    «В конце прошлого сезона стала беспокоить нога: мне нужна была пауза из-за небольшой гематомы. Начал индивидуально заниматься с физиотерапевтом, затем в течение месяца-полутора нога реагировала неправильно.

    Стал делать снимки, и выяснилось, что нужна дополнительная операция. В конце августа она была сделана — всe это время восстанавливался.

    Меня не было в городе, даже многие потеряли, но я был на связи с медицинским штабом. Дай бог, чтобы всe было хорошо. Планирую, что с первого сбора начну работать вместе с командой», – сказал Канунников.

    • Канунников – уроженец Нижнего Тагила.
    • Он играл за «Зенит», «Томь», «Амкар», «Рубин» и «СКА-Хабаровск».
    • Канунников дважды брал РПЛ.

    Канунников не собирается завершать карьеру. Он не играет с ноября 2019 года

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    Источник: «Чемпионат»

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