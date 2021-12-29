Канунников: «Планирую начать работу вместе с командой на первом сборе «Крыльев»

Нападающий «Крыльев Советов» Максим Канунников сообщил, что вернется к тренировкам после травмы на первом зимнем сборе команды. Из-за различный повреждений он не появлялся на поле с ноября 2019 года.

«В конце прошлого сезона стала беспокоить нога: мне нужна была пауза из-за небольшой гематомы. Начал индивидуально заниматься с физиотерапевтом, затем в течение месяца-полутора нога реагировала неправильно.

Стал делать снимки, и выяснилось, что нужна дополнительная операция. В конце августа она была сделана — всe это время восстанавливался.

Меня не было в городе, даже многие потеряли, но я был на связи с медицинским штабом. Дай бог, чтобы всe было хорошо. Планирую, что с первого сбора начну работать вместе с командой», – сказал Канунников.

Канунников – уроженец Нижнего Тагила.

Он играл за «Зенит», «Томь», «Амкар», «Рубин» и «СКА-Хабаровск».

Канунников дважды брал РПЛ.

Канунников не собирается завершать карьеру. Он не играет с ноября 2019 года