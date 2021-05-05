Статистика по турнирам

Россия. ФНЛ 2020/2021 Россия. Премьер-лига 2019/2020 Россия. Премьер-лига 2018/2019 Кубок конфедераций 2017 Россия. Премьер-лига 2017/2018 Товарищеские матчи. Сборные 2017 Россия. Премьер-лига 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Лига Европы 2015/2016 Россия. Премьер-лига 2015/2016 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. Премьер-лига 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Лига чемпионов 2012/2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Молодежное первенство 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Сборные. До 21 года. Отборочный турнир к Евро-2013 2012/2013 Товарищеские матчи 2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Лига Европы 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Россия. Кубок 2010/2011 Россия. Молодежное первенство 2010 Россия. Премьер-Лига 2010 Товарищеские матчи 2010 Россия. Кубок 2009/2010 Россия. Премьер-лига 2009 Чемпионат России. Молодежное первенство 2009