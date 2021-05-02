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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Акрон - Крылья Советов
Акрон - Крылья Советов: обзор матча 02 мая 2021
Акрон
02.05.2021, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 40 тур
1 : 2
Завершен
Крылья Советов
60'
А. Делькин
68'
И. Сергеев
90+2'
И. Сергеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Акрон - Крылья Советов
90'
+4
Замена
А. Солдатенков
️️️️
И. Сергеев
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
И. Сергеев
Желтая карточка
И. Чудин
86'
Желтая карточка
Х. Феррейра
86'
Замена
С. Эмини
️️️️
К. Гираев
84'
Замена
М. Майрович
️️️️
А. Делькин
80'
68'
ГОЛ! 1:1!
И. Сергеев
62'
Замена
Е. Голенков
️️️️
В. Сарвели
ГОЛ! 1:0!
А. Делькин
60'
60'
Замена
Д. Якуба
️️️️
В. Полуяхтов
Замена
К. Гираев
️️️️
Г. Гогричиани
58'
39'
Желтая карточка
Ю. Горшков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
50
Никита Гойло
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
44
Булат Садыков
ЦЗ
3
Дмитрий Литвин
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
27
Иван Чудин
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Годунок
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
4
Юрий Горшков
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
16
Рикарду Алвеш
АП
29
Роман Ежов
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
7
Азнаур Герюгов
ОП
7
Василий Пьянченко
ОП
9
Давид Бидловский
ЦП
88
Андрей Потапов
ЦП
7
Сефер Эмини
ЦП
63
Александр Босов
ПВ
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
9
Карим Гираев
ЦФ
10
Максим Майрович
ЦФ
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
8
Денис Якуба
ОП
7
Сафа Хади
ОП
7
Данила Смирнов
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
99
Максим Канунников
ЦФ
69
Егор Голенков
ЦФ
3-2-1-1-2
50
Гойло
44
Садыков
3
Литвин
66
Жестоков
33
Ятченко
4
Чичерин
27
Чудин
18
Килин
90
Делькин
97
Гогричиани
3-2-2-2
1
Ломаев
2
Полуяхтов
23
Чернов
47
Божин
2
Зеффан
4
Горшков
29
Ежов
16
Алвеш
9
Сарвели
33
Сергеев
97
Гогричиани
9
Гираев
9
Гираев
97
Гогричиани
Гираев
7
Эмини
7
Эмини
Гираев
90
Делькин
10
Майрович
10
Майрович
90
Делькин
33
Сергеев
3
Солдатенков
3
Солдатенков
33
Сергеев
2
Полуяхтов
8
Якуба
8
Якуба
2
Полуяхтов
9
Сарвели
69
Голенков
69
Голенков
9
Сарвели
Остались в запасе
Акрон
Крылья Советов
63
Александр Босов
ПВ
9
Давид Бидловский
ЦП
17
Артур Газданов
ЛВ
88
Андрей Потапов
ЦП
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
7
Азнаур Герюгов
ОП
13
Сергей Волков
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
Главный тренер
Дмитрий Годунок
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
7
Сафа Хади
ОП
7
Данила Смирнов
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
63
Александр Босов
ПВ
9
Давид Бидловский
ЦП
17
Артур Газданов
ЛВ
88
Андрей Потапов
ЦП
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
7
Азнаур Герюгов
ОП
13
Сергей Волков
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
Остались в запасе
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
7
Сафа Хади
ОП
7
Данила Смирнов
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Годунок
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Акрон - Крылья Советов
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
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