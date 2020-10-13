Дмитрий Годунок
Тренер
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Годунок
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|4 января 1976
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Годунок
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|4 января 1976
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Акрон
|26
|6
|11
|9
|Дата
|Матч
|13.10.2020
|Иртыш
|1 : 0
|Акрон
|17.10.2020
|Динамо Бр
|2 : 0
|Акрон
|24.10.2020
|Акрон
|3 : 4
|Нефтехимик
|01.11.2020
|Акрон
|3 : 1
|Текстильщик
|07.11.2020
|Крылья Советов
|3 : 0
|Акрон
|11.11.2020
|Акрон
|0 : 3
|Волгарь
|15.11.2020
|Шинник
|1 : 3
|Акрон
|21.11.2020
|Акрон
|0 : 1
|Торпедо
|25.11.2020
|Акрон
|0 : 0
|Спартак-2
|29.11.2020
|Краснодар-2
|1 : 1
|Акрон
|05.12.2020
|Акрон
|0 : 2
|Балтика
|27.02.2021
|Велес
|1 : 1
|Акрон
|06.03.2021
|Акрон
|1 : 1
|СКА-Хабаровск
|14.03.2021
|Акрон
|1 : 1
|Оренбург
|20.03.2021
|Енисей
|0 : 1
|Акрон
|24.03.2021
|Акрон
|0 : 0
|Пари НН
|28.03.2021
|Чертаново
|0 : 1
|Акрон
|03.04.2021
|Акрон
|0 : 0
|Томь
|11.04.2021
|Акрон
|1 : 1
|Динамо Бр
|17.04.2021
|Нефтехимик
|3 : 2
|Акрон
|28.04.2021
|Текстильщик
|0 : 2
|Акрон
|02.05.2021
|Акрон
|1 : 2
|Крылья Советов
|28.10.2020
|Алания
|5 : 1
|Акрон
|24.04.2021
|Акрон
|1 : 2
|Алания
|07.04.2021
|Акрон
|1 : 1
|Иртыш
|10.03.2021
|Чайка
|0 : 1
|Акрон