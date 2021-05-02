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Дмитрий Годунок
Статистика
Дмитрий Годунок - статистика
Россия
4 января 1976 (50)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2020/2021
Команда
И
В
П
Н
Акрон
26
6
11
9
Россия. ФНЛ, 40 тур
Акрон
1 : 2
02.05.2021
Крылья Советов
Россия. ФНЛ, 39 тур
Текстильщик
0 : 2
28.04.2021
Акрон
Россия. ФНЛ, 38 тур
Акрон
1 : 2
24.04.2021
Алания
Россия. ФНЛ, 37 тур
Нефтехимик
3 : 2
17.04.2021
Акрон
Россия. ФНЛ, 36 тур
Акрон
1 : 1
11.04.2021
Динамо Бр
Россия. ФНЛ, 35 тур
Акрон
1 : 1
07.04.2021
Иртыш
Россия. ФНЛ, 34 тур
Акрон
0 : 0
03.04.2021
Томь
Россия. ФНЛ, 33 тур
Чертаново
0 : 1
28.03.2021
Акрон
Россия. ФНЛ, 32 тур
Акрон
0 : 0
24.03.2021
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 31 тур
Енисей
0 : 1
20.03.2021
Акрон
Россия. ФНЛ, 30 тур
Акрон
1 : 1
14.03.2021
Оренбург
Россия. ФНЛ, 29 тур
Чайка
0 : 1
10.03.2021
Акрон
Россия. ФНЛ, 28 тур
Акрон
1 : 1
06.03.2021
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 27 тур
Велес
1 : 1
27.02.2021
Акрон
Россия. ФНЛ, 26 тур
Акрон
0 : 2
05.12.2020
Балтика
Россия. ФНЛ, 25 тур
Краснодар-2
1 : 1
29.11.2020
Акрон
Россия. ФНЛ, 24 тур
Акрон
0 : 0
25.11.2020
Спартак-2
Россия. ФНЛ, 23 тур
Акрон
0 : 1
21.11.2020
Торпедо
Россия. ФНЛ, 22 тур
Шинник
1 : 3
15.11.2020
Акрон
Россия. ФНЛ, 21 тур
Акрон
0 : 3
11.11.2020
Волгарь
Россия. ФНЛ, 20 тур
Крылья Советов
3 : 0
07.11.2020
Акрон
Россия. ФНЛ, 19 тур
Акрон
3 : 1
01.11.2020
Текстильщик
Россия. ФНЛ, 18 тур
Алания
5 : 1
28.10.2020
Акрон
Россия. ФНЛ, 17 тур
Акрон
3 : 4
24.10.2020
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 16 тур
Динамо Бр
2 : 0
17.10.2020
Акрон
Россия. ФНЛ, 15 тур
Иртыш
1 : 0
13.10.2020
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