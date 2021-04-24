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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Крылья Советов
Шинник - Крылья Советов: обзор матча 24 апреля 2021
Шинник
24.04.2021, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 38 тур
2 : 2
Завершен
Крылья Советов
31'
Д. Самойлов
90+1'
Д. Самойлов
17'
Д. Ефремов
85'
И. Сергеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Крылья Советов
ГОЛ! 2:2!
Д. Самойлов
90'
+1
85'
ГОЛ! 1:2!
И. Сергеев
Желтая карточка
Д. Тананеев
84'
83'
Замена
Д. Якуба
️️️️
Д. Комбаров
Замена
А. Самсонов
️️️️
С. Каретник
80'
Замена
С. Самодин
️️️️
А. Носов
73'
Замена
Д. Тананеев
️️️️
П. Игнатович
70'
66'
Замена
Р. Ежов
️️️️
Д. Ефремов
66'
Замена
И. Сергеев
️️️️
В. Сарвели
Замена
️️️️
А. Сикоев
59'
58'
Замена
Р. Алвеш
️️️️
Ю. Горшков
58'
Замена
М. Витюгов
️️️️
С. Хади
53'
Желтая карточка
С. Хади
Желтая карточка
В. Зинков
40'
ГОЛ! 1:1!
Д. Самойлов
31'
30'
Желтая карточка
Д. Комбаров
Желтая карточка
П. Игнатович
28'
Желтая карточка
С. Каретник
23'
17'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ефремов
Желтая карточка
Д. Самойлов
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
13
Максим Матюша
ВР
17
Николай Покидышев
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
3
Максим Поляков
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
11
Александр Носов
ЦФ
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
4
Юрий Горшков
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
7
Сафа Хади
ОП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Шинник
22
Николай Зириков
ВР
18
Евгений Стрелов
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
11
Владислав Игнатенко
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
24
Илья Азявин
АП
89
Никита Дорофеев
АП
92
Артем Щадин
АП
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
8
Максим Витюгов
ОП
8
Денис Якуба
ОП
16
Рикарду Алвеш
АП
29
Роман Ежов
ПВ
99
Максим Канунников
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
33
Иван Сергеев
ЦФ
2-5-3
13
Матюша
17
Покидышев
76
Стешин
29
Игнатович
3
Поляков
15
Самойлов
5
Зинков
31
Каретник
81
Низамутдинов
70
Сикоев
11
Носов
3-3-1-2
1
Овсянников
4
Горшков
47
Божин
23
Чернов
70
Кабутов
7
Хади
2
Полуяхтов
22
Ефремов
69
Голенков
9
Сарвели
29
Игнатович
19
Тананеев
19
Тананеев
29
Игнатович
31
Каретник
8
Самсонов
8
Самсонов
31
Каретник
11
Носов
22
Самодин
22
Самодин
11
Носов
7
Хади
8
Витюгов
8
Витюгов
7
Хади
23
Комбаров
8
Якуба
8
Якуба
23
Комбаров
4
Горшков
16
Алвеш
16
Алвеш
4
Горшков
22
Ефремов
29
Ежов
29
Ежов
22
Ефремов
9
Сарвели
33
Сергеев
33
Сергеев
9
Сарвели
Остались в запасе
Шинник
Крылья Советов
18
Евгений Стрелов
ЦЗ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
24
Илья Азявин
АП
11
Владислав Игнатенко
ЦП
89
Никита Дорофеев
АП
3
Константин Щербаков
ПЗ
22
Николай Зириков
ВР
92
Артем Щадин
АП
Главный тренер
Юрий Газзаев
1
Иван Ломаев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
99
Максим Канунников
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
18
Евгений Стрелов
ЦЗ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
24
Илья Азявин
АП
11
Владислав Игнатенко
ЦП
89
Никита Дорофеев
АП
3
Константин Щербаков
ПЗ
22
Николай Зириков
ВР
92
Артем Щадин
АП
Остались в запасе
1
Иван Ломаев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
99
Максим Канунников
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Шинник - Крылья Советов
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Константин Аверьянов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону)
Артем Перов (Москва)
Делегат:
Алексей Алексеев (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Алексей Монахов (Москва)
Стадион:
Шинник
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