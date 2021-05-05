Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Крылья Советов
Спартак-2 - Крылья Советов: обзор матча 05 мая 2021
Спартак-2
05.05.2021, среда, 12:00
Россия. ФНЛ, 35 тур
0 : 2
Завершен
Крылья Советов
30'
И. Сергеев
57'
И. Сергеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - Крылья Советов
Замена
И. Голятов
️️️️
П. Роша
85'
74'
Замена
С. Хади
️️️️
Д. Якуба
69'
Замена
А. Зиньковский
️️️️
Д. Кабутов
65'
Замена
В. Сарвели
️️️️
Е. Голенков
64'
Желтая карточка
Д. Ефремов
Замена
Д. Маркитесов
️️️️
Ф. Сунгатулин
61'
61'
Замена
Ю. Горшков
️️️️
Р. Алвеш
57'
ГОЛ! 0:2!
И. Сергеев
53'
Замена
В. Полуяхтов
️️️️
М. Зеффан
47'
Пенальти не реализован!
И. Сергеев
Желтая карточка
С. Мельников
36'
Желтая карточка
А. Ташаев
34'
30'
ГОЛ! 0:1!
И. Сергеев
21'
Желтая карточка
Д. Якуба
12'
Желтая карточка
Р. Алвеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
1
Тимур Акмурзин
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
35
Леонид Миронов
ЦЗ
22
Никита Бакалюк
ПЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
9
Степан Оганесян
ЛВ
32
Педро Роша
ЦП
6
Фаниль Сунгатулин
ЦП
88
Александр Ташаев
ЦП
21
Степан Мельников
ПВ
8
Михаил Игнатов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
22
Дмитрий Ефремов
ЛВ
8
Денис Якуба
ОП
16
Рикарду Алвеш
АП
69
Егор Голенков
ЦФ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Спартак-2
1
Антон Шитов
ВР
95
Михаил Волков
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
83
Максим Лайкин
ОП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
17
Виталий Шитов
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
17
Илья Голятов
ЦФ
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
4
Юрий Горшков
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
7
Сафа Хади
ОП
29
Роман Ежов
ПВ
99
Максим Канунников
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
4-3-2-1
1
Акмурзин
36
Воропаев
22
Бакалюк
35
Миронов
97
Денисов
32
Роша
6
Сунгатулин
88
Ташаев
9
Оганесян
21
Мельников
8
Игнатов
3-3-2-2
1
Ломаев
70
Кабутов
3
Солдатенков
47
Божин
2
Зеффан
8
Якуба
23
Комбаров
16
Алвеш
22
Ефремов
33
Сергеев
69
Голенков
6
Сунгатулин
8
Маркитесов
8
Маркитесов
6
Сунгатулин
32
Роша
17
Голятов
17
Голятов
32
Роша
2
Зеффан
2
Полуяхтов
2
Полуяхтов
2
Зеффан
16
Алвеш
4
Горшков
4
Горшков
16
Алвеш
8
Якуба
7
Хади
7
Хади
8
Якуба
70
Кабутов
77
Зиньковский
77
Зиньковский
70
Кабутов
69
Голенков
9
Сарвели
9
Сарвели
69
Голенков
Остались в запасе
Спартак-2
Крылья Советов
83
Максим Лайкин
ОП
73
Владислав Шитов
ЦФ
17
Виталий Шитов
ПВ
1
Антон Шитов
ВР
95
Михаил Волков
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
7
Константин Шильцов
АП
Главный тренер
Евгений Бушманов
13
Владислав Тюрин
ЛВ
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
29
Роман Ежов
ПВ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
83
Максим Лайкин
ОП
73
Владислав Шитов
ЦФ
17
Виталий Шитов
ПВ
1
Антон Шитов
ВР
95
Михаил Волков
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
7
Константин Шильцов
АП
Остались в запасе
13
Владислав Тюрин
ЛВ
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
29
Роман Ежов
ПВ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Спартак-2 - Крылья Советов
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Стадион:
академии "Спартак"
Новости команд
Все
Спартак-2
Крылья Советов
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
13:08
1
Кубок России: шансы «Зенита» и «Крыльев Советов» на победу в матче группового этапа
09:45
«Гениальный»: Радимов в восторге от второго гола «Ростова» в ворота «Крыльев»
21 ноября
5
Радимов одним словом описал «Ростов» после разгромной победы над «Крыльями»
21 ноября
8
Кириченко прокомментировал разгромную победу «Ростова» над «Крыльями Советов»
20 ноября
5
«Спартак» победил в товарищеском матче в Тушино (2:1), Парада забил
3 октября
4
«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
11 сентября
Игрок «Спартака» перешел в клуб Второй лиги
21 августа
1
«Спартак» расстался c игроком, который ушел в аренду транзитом через «Нижний»
15 июля
2
Клуб Первой лиги подписал 23 новичка за 3 дня
13 июля
3
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
13:08
1
Кубок России: шансы «Зенита» и «Крыльев Советов» на победу в матче группового этапа
09:45
«Гениальный»: Радимов в восторге от второго гола «Ростова» в ворота «Крыльев»
21 ноября
5
Радимов одним словом описал «Ростов» после разгромной победы над «Крыльями»
21 ноября
8
Кириченко прокомментировал разгромную победу «Ростова» над «Крыльями Советов»
20 ноября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+