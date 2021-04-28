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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Крылья Советов - Торпедо
Крылья Советов - Торпедо: обзор матча 28 апреля 2021
Крылья Советов
28.04.2021, среда, 18:00
Россия. ФНЛ, 39 тур
5 : 1
Завершен
Торпедо
40'
В. Сарвели
42'
Д. Кабутов
56'
И. Сергеев
62'
В. Сарвели
68'
А. Евдокимов (АГ)
19'
Д. Баланюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Торпедо
Желтая карточка
Д. Якуба
84'
Замена
М. Канунников
️️️️
Р. Ежов
75'
Замена
С. Хади
️️️️
Р. Алвеш
74'
73'
Замена
К. Корж
️️️️
А. Кравчук
ГОЛ в свои ворота! 5:1!
А. Евдокимов
68'
68'
Замена
А. Лях
️️️️
Ф. Дворецков
Замена
В. Полуяхтов
️️️️
Ю. Горшков
66'
Замена
Е. Голенков
️️️️
В. Сарвели
66'
ГОЛ! 4:1!
В. Сарвели
62'
61'
Замена
А. Гордюшенко
️️️️
И. Лебеденко
ГОЛ! 3:1!
И. Сергеев
56'
46'
Замена
А. Каплиенко
️️️️
Д. Баланюк
ГОЛ! 2:1!
Д. Кабутов
42'
ГОЛ! 1:1!
В. Сарвели
40'
26'
Вторая желтая
Р. Магаль
Замена
Д. Якуба
️️️️
М. Витюгов
20'
19'
ГОЛ! 0:1!
Д. Баланюк
9'
Желтая карточка
Р. Магаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
8
Максим Витюгов
ОП
16
Рикарду Алвеш
АП
29
Роман Ежов
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
22
Филипп Дворецков
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
21
Андрей Кравчук
ЦП
97
Денис Баланюк
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
7
Сафа Хади
ОП
8
Денис Якуба
ОП
7
Данила Смирнов
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
90
Андрей Лях
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
10
Константин Корж
ЦФ
3-3-2-2
1
Ломаев
70
Кабутов
3
Солдатенков
47
Божин
4
Горшков
8
Витюгов
2
Зеффан
16
Алвеш
29
Ежов
33
Сергеев
9
Сарвели
4-4-2
16
Ботнарь
28
Магаль
16
Шоркин
99
Евдокимов
44
Самсонов
7
Рязанцев
52
Нетфуллин
21
Кравчук
22
Дворецков
10
Лебеденко
97
Баланюк
4
Горшков
2
Полуяхтов
2
Полуяхтов
4
Горшков
16
Алвеш
7
Хади
7
Хади
16
Алвеш
8
Витюгов
8
Якуба
8
Якуба
8
Витюгов
9
Сарвели
69
Голенков
69
Голенков
9
Сарвели
29
Ежов
99
Канунников
99
Канунников
29
Ежов
21
Кравчук
10
Корж
10
Корж
21
Кравчук
97
Баланюк
18
Каплиенко
18
Каплиенко
97
Баланюк
22
Дворецков
90
Лях
90
Лях
22
Дворецков
10
Лебеденко
72
Гордюшенко
72
Гордюшенко
10
Лебеденко
Остались в запасе
Крылья Советов
Торпедо
13
Владислав Тюрин
ЛВ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
7
Данила Смирнов
ЦП
Главный тренер
Игорь Осинькин
27
Александр Орехов
ЦП
69
Данила Козлов
ЦЗ
56
Александр Довбня
ВР
Главный тренер
Александр Бородюк
Остались в запасе
13
Владислав Тюрин
ЛВ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
7
Данила Смирнов
ЦП
Остались в запасе
27
Александр Орехов
ЦП
69
Данила Козлов
ЦЗ
56
Александр Довбня
ВР
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Александр Бородюк
Статистика матча Крылья Советов - Торпедо
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Помощники судьи:
Дмитрий Колосков (Уфа)
Михаил Кистанов (Энгельс)
Делегат:
Филипп Яковлев (Москва)
Инспектор:
Александр Гвардис (Калининград)
Стадион:
Солидарность Арена
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