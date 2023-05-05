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Команды
Родина
Астемир Гордюшенко
€ 300 тыс
Астемир Гордюшенко
Родина
30 марта 1997 (29)
#72 | Полузащитник
Россия
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Трансферы
«Ничем не отличился и ничего невероятного не сделал»: экс-футболист ЦСКА – об игре против Мбаппе
2023.05.05 23:46
2
Воспитанник ЦСКА Гордюшенко стал игроком «Томи»
2021.07.17 12:56
Агент: «Гордюшенко перешел из ЦСКА в «Торпедо»
2020.02.13 18:15
1
Президент «Тюмени»: «Гордюшенко у нас пока нет. И не знаю, будет ли. ЦСКА пока думает»
2019.01.15 17:44
2
ЦСКА отдаст Гордюшенко в аренду в «Тюмень», Макарова – в «Авангард»
2019.01.11 09:27
1
Товарищеский матч. ЦСКА одержал волевую победу над «Бешикташем»
2018.07.15 17:04
14
Полузащитник ЦСКА Гордюшенко пропустит остаток сезона из-за травмы
2018.03.30 00:24
Гришин: «Скамейка у «Спартака» шире, но на стороне ЦСКА многолетняя сыгранность»
2017.12.07 06:29
7
Гончаренко: «У ЦСКА есть Жамалетдинов, Чалов, Кучаев, Хосонов, Гордюшенко – это хорошая обойма»
2017.11.21 14:23
8
Гордюшенко считает, что ЦСКА сможет догнать «Спартак»
2017.04.29 16:12
4
Чалов, Жамалетдинов и Гордюшенко сыграют в Юношеской лиге УЕФА против «Бенфики»
2017.03.06 13:55
2
Товарищеский матч. ЦСКА одолел ЛАСК благодаря голу Гордюшенко
2017.02.07 15:59
9
Гордюшенко не готов уйти из ЦСКА в аренду
2017.02.02 13:59
6
Гордюшенко намерен взять пример с Рэшфорда
2017.01.17 06:23
1
ЦСКА продлил контракт с Гордюшенко до 2020 года
2016.11.21 15:32
Копейкин: «ЦСКА будет сложно. Дай бог, если со стандарта опять забьют»
2016.10.18 18:23
2
Пономарев: «ЦСКА нечем побеждать, е-мое! Нападения у армейцев нет»
2016.10.18 14:03
6
Бубнов: «Для ЦСКА матч с «Монако» – ключевой на данный момент»
2016.10.18 13:12
1
Гордюшенко: «Подсказки Вернблума очень помогли в матче с «Уфой»
2016.10.15 14:32
3
Место в воротах ЦСКА на матч с «Уфой» займет Чепчугов. Гордюшенко дебютирует в РФПЛ
2016.10.14 18:18
6
Молодежное первенство. ЦСКА разгромил «Спартак»
2016.03.05 14:18
3
Юношеская ЛУ. ЦСКА разгромил «Манчестер Юнайтед»
2015.10.21 16:26
8
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