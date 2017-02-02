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    Гордюшенко не готов уйти из ЦСКА в аренду

    Полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко оценил свои шансы попасть в основную команду. 19-летний футболист в текущем сезоне провел в матчах РФПЛ в общей сложности 46 минут.

    «Понимаю, что конкуренция очень высокая. Мне остается стараться, выкладываться. А дальше уже решает тренер. Как он скажет, так и будет. Главное, чтобы это пошло на пользу ЦСКА. Уже хочется играть в первой команде.

    Пусть скажут футбольные специалисты, созрел ли я для основы или нет. Но мне реально хочется что-то доказать на новом уровне. Уйти в аренду? Пока особо не задумывался об этом. Я сейчас в ЦСКА. Надо сосредоточиться только на карьере в этой команде, я хочу «зацепиться» здесь», – заявил Гордюшенко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.02.2017 13:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +345

      zadira56 2 февраля 2017, 20:04

      Возвращайся в Нальчик)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 2 февраля 2017, 17:00

      Мне вот интересно, кто там на кнопочки щелкает бездумно, вы ебанутые? Написал, что надо молодым давать шанс - дизлайк. Выше появился коммент, что в аренду надо идти, - дизлайк

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 2 февраля 2017, 15:27

      Нужно играть и стараться попасть в основную команду ПФК ЦСКА. Удачи!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1289

      каа 2 февраля 2017, 15:00

      Удачи ! ...

      1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 2 февраля 2017, 14:34

      лучше бы в аренду ушел за игровой практикой. Проявил бы себя с лучшей стороны - заметили бы в первой команде и дали бы 100% шанс.

      -3
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      Рейтинг: +24996

      bset 2 февраля 2017, 14:07

      При новой расстановки в опорной зоне только одно место и оно, скорей всего, для Вернблума. А дальше есть Натхо. С другой стороны, надо смотреть, насколько готов Ганчаренко устраивать ротацию. Надеюсь, с командами в нижней части таблицы смогут выходить молодые игроки

      0
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