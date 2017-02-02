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Гордюшенко не готов уйти из ЦСКА в аренду

2 февраля 2017, 13:59
6

Полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко оценил свои шансы попасть в основную команду. 19-летний футболист в текущем сезоне провел в матчах РФПЛ в общей сложности 46 минут.

«Понимаю, что конкуренция очень высокая. Мне остается стараться, выкладываться. А дальше уже решает тренер. Как он скажет, так и будет. Главное, чтобы это пошло на пользу ЦСКА. Уже хочется играть в первой команде.

Пусть скажут футбольные специалисты, созрел ли я для основы или нет. Но мне реально хочется что-то доказать на новом уровне. Уйти в аренду? Пока особо не задумывался об этом. Я сейчас в ЦСКА. Надо сосредоточиться только на карьере в этой команде, я хочу «зацепиться» здесь», – заявил Гордюшенко.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гордюшенко Астемир
Комментарии (6)
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bset
1486033654
При новой расстановки в опорной зоне только одно место и оно, скорей всего, для Вернблума. А дальше есть Натхо. С другой стороны, надо смотреть, насколько готов Ганчаренко устраивать ротацию. Надеюсь, с командами в нижней части таблицы смогут выходить молодые игроки
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Joko21
1486035296
лучше бы в аренду ушел за игровой практикой. Проявил бы себя с лучшей стороны - заметили бы в первой команде и дали бы 100% шанс.
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каа
1486036826
Удачи ! ...
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vladimir-7
1486038459
Нужно играть и стараться попасть в основную команду ПФК ЦСКА. Удачи!
Ответить
bset
1486044046
Мне вот интересно, кто там на кнопочки щелкает бездумно, вы ебанутые? Написал, что надо молодым давать шанс - дизлайк. Выше появился коммент, что в аренду надо идти, - дизлайк
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zadira56
1486055083
Возвращайся в Нальчик)
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