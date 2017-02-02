Гордюшенко не готов уйти из ЦСКА в аренду

Полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко оценил свои шансы попасть в основную команду. 19-летний футболист в текущем сезоне провел в матчах РФПЛ в общей сложности 46 минут.

«Понимаю, что конкуренция очень высокая. Мне остается стараться, выкладываться. А дальше уже решает тренер. Как он скажет, так и будет. Главное, чтобы это пошло на пользу ЦСКА. Уже хочется играть в первой команде.

Пусть скажут футбольные специалисты, созрел ли я для основы или нет. Но мне реально хочется что-то доказать на новом уровне. Уйти в аренду? Пока особо не задумывался об этом. Я сейчас в ЦСКА. Надо сосредоточиться только на карьере в этой команде, я хочу «зацепиться» здесь», – заявил Гордюшенко.