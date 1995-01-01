Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    2 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?
    3 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом

    Президент «Тюмени»: «Гордюшенко у нас пока нет. И не знаю, будет ли. ЦСКА пока думает»

    Президент «Тюмени» Александр Попов прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику ЦСКА Астемиру Гордюшенко.

    Ранее появилась информация, что 21-летний футболист до конца сезона будет выступать за тюменский клуб.

    «Гордюшенко у нас пока нет. И не знаю, будет ли. Пока только разговоры. Мы сделали предложение ЦСКА по аренде полузащитника, они пока думают. Не знаю, когда все прояснится», – сказал Попов. ​

    • В текущем сезоне хавбек провел за армейцев три матча и сделал одну результативную передачу.
    • Контракт Гордюшенко с ЦСКА рассчитан до лета 2020 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:44
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106803
    #2
    Chernyi Lis
    79032
    #3
    Zenit-84
    77058
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    klifS
    64214
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru