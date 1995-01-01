Президент «Тюмени»: «Гордюшенко у нас пока нет. И не знаю, будет ли. ЦСКА пока думает»

Президент «Тюмени» Александр Попов прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику ЦСКА Астемиру Гордюшенко.
Ранее появилась информация, что 21-летний футболист до конца сезона будет выступать за тюменский клуб.
«Гордюшенко у нас пока нет. И не знаю, будет ли. Пока только разговоры. Мы сделали предложение ЦСКА по аренде полузащитника, они пока думают. Не знаю, когда все прояснится», – сказал Попов.
- В текущем сезоне хавбек провел за армейцев три матча и сделал одну результативную передачу.
- Контракт Гордюшенко с ЦСКА рассчитан до лета 2020 года.