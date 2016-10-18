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  • Копейкин: «ЦСКА будет сложно. Дай бог, если со стандарта опять забьют»

Копейкин: «ЦСКА будет сложно. Дай бог, если со стандарта опять забьют»

18 октября 2016, 18:23
2

Бывший футболист и тренер ЦСКА Борис Копейкин поделился мнением относительно предстоящего матча Лиги чемпионов против «Монако». По мнению Копейкина, армейцев ждет очень сложная игра.

«Середины нашей нет. Без Еременко и Дзагоева, наверное, опять выйдут Бибрас Натхо и Александр Головин. Не думаю, что молодой Астемир Гордюшенко сыграет – все-таки опыта маловато. Будем надеться, что Зоран Тошич проявит себя, разрядит свою левую. Впереди тоже сложно. Дай бог, если со стандарта опять забьем», – сказал Копейкин.

Матч начнется в 21:45. За событиями игры можно следить здесь.

Источник: Р-Спорт
Лига чемпионов ЦСКА Монако Еременко Роман Дзагоев Алан Тошич Зоран Натхо Бибрас Головин Александр Гордюшенко Астемир Копейкин Борис
Комментарии (2)
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Aztec58
1476804985
Хороший был игрок Боря Копейкин, настоящий капитан и ЦСКА был настоящим, правда, давно это было, ещё до чеченов и Гинера.
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