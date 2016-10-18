Копейкин: «ЦСКА будет сложно. Дай бог, если со стандарта опять забьют»

Бывший футболист и тренер ЦСКА Борис Копейкин поделился мнением относительно предстоящего матча Лиги чемпионов против «Монако». По мнению Копейкина, армейцев ждет очень сложная игра.

«Середины нашей нет. Без Еременко и Дзагоева, наверное, опять выйдут Бибрас Натхо и Александр Головин. Не думаю, что молодой Астемир Гордюшенко сыграет – все-таки опыта маловато. Будем надеться, что Зоран Тошич проявит себя, разрядит свою левую. Впереди тоже сложно. Дай бог, если со стандарта опять забьем», – сказал Копейкин.

Матч начнется в 21:45. За событиями игры можно следить здесь.