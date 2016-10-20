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Главный судья:
Мартин Стрембергсон (Евле)
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ЦСКА - Монако

18.10.2016, Вторник, 21:45 мск Москва, стадион ВЭБ Арена Трансляция: Матч ТВ Лига чемпионов, 3 тур ЦСКА - Монако
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    Рейтинг: +73

    Оборонщик 19 октября 2016, 09:11

    Игорь тут вообще не причем! Все еще от команды зависит, самое главное от защитников в первую очередь! ЦСКА все равно лучший!

    2
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    Рейтинг: +1655

    PassCSKA 18 октября 2016, 23:57

    Игорек сегодня лучший однозначно, если бы не он не было бы и ничьи, а все эти под..бы про рекорды засуньте себе в очко. У нас так всегда - хорошее быстро забывается. И если что - его вины в пропущенных голах в абсолютном большинстве случаев нет

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    Рейтинг: -145

    Zenit-2010 > PassCSKA 19 октября 2016, 00:08

    он спас перед голом

    4
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    Рейтинг: +1655

    PassCSKA > гус 19 октября 2016, 16:48

    Отчасти согласен! Старикам давно пора на трибуну! Лучше б тебя тренером взяли, Гус!)

    0
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    Рейтинг: -145

    Zenit-2010 18 октября 2016, 23:52

    Завтра Ростов если выйграет, будет круто, рейтинг нам нужен

    2
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    Рейтинг: +23

    AlexRusBrantas 18 октября 2016, 23:45

    Траоре - в шею гнать

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    Рейтинг: +65

    lavruxa1980 18 октября 2016, 23:40

    Ничейка увы но угадал:(((

    0
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    Рейтинг: +9416

    ufos73 18 октября 2016, 23:39

    Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

    Двойной юбилей! 10лет 40 матчей!!!

    -4
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    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ 18 октября 2016, 23:38

    Проклятие какое то! Если не он было бы 1 - 3!!!!!!!

    5
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    Рейтинг: -145

    Zenit-2010 18 октября 2016, 23:38

    Акинфеев молодец, лучший сегодня!!!

    6
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    Рейтинг: +324

    hellkid 18 октября 2016, 23:35

    с юбилеем, Игорь)

    -3
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    Рейтинг: +4486

    Snek 18 октября 2016, 23:32

    Действительно непонятно, сколько сейвов должен делать Акинфеев, чтобы ему не забивали? Вроде он всё делает, что может по крайней мере, ушами что ли отбивать?

    5
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