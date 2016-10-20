ЦСКА - Монако

Игорь тут вообще не причем! Все еще от команды зависит, самое главное от защитников в первую очередь! ЦСКА все равно лучший!
Игорь тут вообще не причем! Все еще от команды зависит, самое главное от защитников в первую очередь! ЦСКА все равно лучший!
Игорек сегодня лучший однозначно, если бы не он не было бы и ничьи, а все эти под..бы про рекорды засуньте себе в очко. У нас так всегда - хорошее быстро забывается. И если что - его вины в пропущенных голах в абсолютном большинстве случаев нет
Завтра Ростов если выйграет, будет круто, рейтинг нам нужен
Траоре - в шею гнать
Ничейка увы но угадал:(((
Проклятие какое то! Если не он было бы 1 - 3!!!!!!!
Акинфеев молодец, лучший сегодня!!!
с юбилеем, Игорь)