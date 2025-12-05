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  • «Брест» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 декабря 2025

«Брест» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 декабря 2025

5 декабря 2025, 19:50
Брест
05.12.2025, пятница, 21:00
Франция. Лига 1, 15 тур
1 : 0
Завершен
Монако
28' К. Думбия
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
30
Грегуар Кудер
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
(К) ЦЗ
44
Сумаила Кулибали
ЦЗ
77
Кенни Лала
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
8
Уго Маньетти
ЦП
23
Камори Думбия
АП
10
Ромен дель Кастильо
ПВ
14
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Монако
1
Лукаш Градецки
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
8
Ламин Камара
ЦП
10
Александр Головин
АП
11
Магнес Аклиуш
(К) АП
18
Такуми Минамино
ЛВ
14
Мика Бирет
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Брест
50
Ноа Джони
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
4
Мишель Диас
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
24
Люка Тусар
ОП
33
Хамиду Макалу
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
7
Эрик Эбимбе
ПВ
99
Пате Мбуп
ЦФ
Монако
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
23
Аладжи Бамба
ОП
41
Папе Кабрал
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
19
Люка Миша
ЛВ
15
Крепин Дьятта
ПВ
29
Paris Brunner
ЦФ
4-1-1-2-2
30
Кудер
27
Гиндо
5
Шардонне
44
Кулибали
77
Лала
13
Шотар
8
Маньетти
23
Думбия
10
дель Кастильо
19
Ажорк
14
Лабе Ласкари
4-2-3-1
1
Градецки
2
Вандерсон
22
Салису
4
Тезе
12
Энрике
28
Кулибали
8
Камара
10
Головин
11
Аклиуш
18
Минамино
14
Бирет
13
Шотар
24
Тусар
24
Тусар
13
Шотар
14
Лабе Ласкари
17
Бальде
17
Бальде
14
Лабе Ласкари
10
дель Кастильо
7
Эбимбе
7
Эбимбе
10
дель Кастильо
23
Думбия
99
Мбуп
99
Мбуп
23
Думбия
28
Кулибали
8
Погба
8
Погба
28
Кулибали
10
Головин
17
Идумбо Мусамбо
17
Идумбо Мусамбо
10
Головин
8
Камара
19
Миша
19
Миша
8
Камара
2
Вандерсон
15
Дьятта
15
Дьятта
2
Вандерсон
18
Минамино
29
29
18
Минамино
Остались в запасе
Брест
Монако
50
Ноа Джони
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
4
Мишель Диас
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
33
Хамиду Макалу
ЦП
Главный тренер
Эрик Руа
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
23
Аладжи Бамба
ОП
41
Папе Кабрал
ЦП
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Остались в запасе
50
Ноа Джони
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
4
Мишель Диас
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
33
Хамиду Макалу
ЦП
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
23
Аладжи Бамба
ОП
41
Папе Кабрал
ЦП
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Статистика матча Брест - Монако
2
1
4
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
2
3
Нарушения
17
15
Офсайды
0
2
Количество передач
320
476
Сейвы
2
3
Точность передач %
70
81
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
1.53
0.6
xGP (предотвращенные голы)
0.41
0.41

Смотреть прямую трансляцию матча «Брест» против «Монако», 15-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 декабря в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брест» – «Монако»

«Брест» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Монако Брест
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