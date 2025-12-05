05.12.2025, пятница, 21:00
Франция. Лига 1, 15 тур
Франция. Лига 1, 15 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Брест
Брест
4-1-1-2-2
30
Кудер
27
Гиндо
5
Шардонне
44
Кулибали
77
Лала
13
Шотар
8
Маньетти
23
Думбия
10
дель Кастильо
19
Ажорк
14
Лабе Ласкари
4-2-3-1
1
Градецки
2
Вандерсон
22
Салису
4
Тезе
12
Энрике
28
Кулибали
8
Камара
10
Головин
11
Аклиуш
18
Минамино
14
Бирет
13
Шотар
24
Тусар
24
Тусар
13
Шотар
14
Лабе Ласкари
17
Бальде
17
Бальде
14
Лабе Ласкари
10
дель Кастильо
7
Эбимбе
7
Эбимбе
10
дель Кастильо
23
Думбия
99
Мбуп
99
Мбуп
23
Думбия
28
Кулибали
8
Погба
8
Погба
28
Кулибали
10
Головин
17
Идумбо Мусамбо
17
Идумбо Мусамбо
10
Головин
8
Камара
19
Миша
19
Миша
8
Камара
2
Вандерсон
15
Дьятта
15
Дьятта
2
Вандерсон
18
Минамино
29
29
18
Минамино
Остались в запасе
Брест
Монако
50
Ноа Джони
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
4
Мишель Диас
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
33
Хамиду Макалу
ЦП
Главный тренер
Эрик Руа
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
23
Аладжи Бамба
ОП
41
Папе Кабрал
ЦП
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Остались в запасе
50
Ноа Джони
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
4
Мишель Диас
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
33
Хамиду Макалу
ЦП
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
23
Аладжи Бамба
ОП
41
Папе Кабрал
ЦП
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Статистика матча Брест - Монако
2
1
4
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
2
3
Нарушения
17
15
Офсайды
0
2
Количество передач
320
476
Сейвы
2
3
Точность передач %
70
81
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
1.53
0.6
xGP (предотвращенные голы)
0.41
0.41
Смотреть прямую трансляцию матча «Брест» против «Монако», 15-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 декабря в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брест» – «Монако»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»