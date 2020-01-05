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Китай. Суперлига
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Циндао Хайню
Карлос Страндберг
€ 700 тыс
Карлос Страндберг
Циндао Хайню
14 апреля 1996 (30)
#10 | Нападающий
185 см
Швеция | Мозамбик
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Фото
Экс-форвард ЦСКА отправился играть в Китай
4 февраля
«Дженоа» может подписать экс-форварда ЦСКА и «Урала» Страндберга
2020.01.05 08:33
Фото
Экс-форвард ЦСКА Страндберг перешел в «Мальме»
2017.08.09 16:11
Экс-форвард ЦСКА Страндберг продолжит карьеру в «Мальме»
2017.08.08 23:20
Бабаев: «Бессмысленно отрицать, что Траоре и Страндберг так и не раскрыли потенциал в ЦСКА»
2017.04.30 12:15
3
Страндберг доволен временем, проведенным в ЦСКА
2017.01.20 10:56
2
Страндберг отправился в аренду в «Вестерло»
2017.01.18 08:42
1
ЦСКА получил от продажи Страндберга 1,5 миллиона
2017.01.06 16:50
6
Бабаев: «Сумма трансфера Страндберга в «Брюгге» в несколько раз превышает ту, которую мы в свое время заплатили за него»
2017.01.05 21:46
3
Фото
«Брюгге» объявил о переходе Страндберга из ЦСКА
2017.01.05 12:36
7
СМИ: нападающий ЦСКА Страндберг перешел в «Брюгге»
2017.01.04 21:49
24
Страндберг, вероятнее всего, зимой покинет ЦСКА
2016.12.18 23:25
14
Гончаренко: «Уход Дзагоева из ЦСКА – это слух»
2016.12.13 21:50
13
Страндберг: «Оренбург» – достаточно сложный соперник»
2016.11.30 10:57
1
«Брюгге» хочет купить у ЦСКА Страндберга
2016.11.24 15:32
23
Страндберг: «Против «Монако» ЦСКА провел не лучший матч, но мы боролись до конца»
2016.11.04 16:50
4
Слуцкий: «ЦСКА проиграл абсолютно по делу. Извиняюсь перед болельщиками»
2016.11.03 01:09
33
Василий Березуцкий не вышел в стартовом составе из-за риска порвать мышцу
2016.11.02 22:37
1
Алексей Березуцкий и Страндберг – в стартовом составе ЦСКА, Фалькао – у «Монако»
2016.11.02 21:30
4
Ролан Гусев считает Страндберга более работоспособным, чем Траоре
2016.11.02 21:23
Коллер считает «Монако» фаворитом в матче с ЦСКА
2016.11.02 21:11
Хохлов о ЦСКА: «Благодаря строгой игре в обороне и реализации моментов есть шанс не проиграть «Монако»
2016.11.02 20:26
3
Шавло: «Показалось, что в матче против «Спартака» Траоре был совсем «мертвый»
2016.10.30 12:41
22
Натхо, Миланов и Страндберг выйдут с первых минут в составе ЦСКА против «Енисея»
2016.09.21 14:43
4
Страндберг: «Будет тяжелая игра, но мы приехали за победой»
2016.09.18 10:12
1
Василий Березуцкий и Головин вернулись в общую группу
2016.07.19 13:16
2
Фото
Страндберг будет играть в ЦСКА под 23 номером
2016.07.19 12:21
Фото
Страндберг вернулся в ЦСКА
2016.07.18 17:10
5
Страндберг будет выступать за ЦСКА в новом сезоне
2016.07.09 09:27
6
Страндберг отстранен от матчей до 3 июня
2016.05.26 23:04
4
1
2
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