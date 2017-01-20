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Страндберг доволен временем, проведенным в ЦСКА

20 января 2017, 10:56
2

Экс-форвард ЦСКА Карлос Страндберг не рассматривает свой переход в «Вестерло» как шаг назад в карьере.

«Я не рассматриваю переход в «Вестерло» как шаг назад. Это прекрасная возможность для меня показать всем, чего я стою. Я имею представление о том, что такое бельгийский футбол. Здесь всегда была высокая конкуренция, молодые игроки имеют возможность развиваться. Хочу помочь «Вестерло» избежать вылета, но я должен сначала адаптироваться.

ЦСКА? Я доволен тем временем, что провел в Москве. Для меня это было уроком и полезным опытом», – приводит слова футболиста Gazet van Antwerpen.

Напомним, из ЦСКА Страндберг перешел в «Брюгге», а позже он был отдан в аренду в «Вестерло».

Источник: Бомбардир.ру
Вестерло ЦСКА Страндберг Карлос
Комментарии (2)
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Obi Wan
1484899391
Вот его настоящий уровень. А то бегал за мячом как собачонка, а сам игры не делал.
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Asbjorn
1484901867
Ну денюжку поднял,а потом перешел в команду по своим силам
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