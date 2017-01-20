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    Страндберг доволен временем, проведенным в ЦСКА

    Экс-форвард ЦСКА Карлос Страндберг не рассматривает свой переход в «Вестерло» как шаг назад в карьере.

    «Я не рассматриваю переход в «Вестерло» как шаг назад. Это прекрасная возможность для меня показать всем, чего я стою. Я имею представление о том, что такое бельгийский футбол. Здесь всегда была высокая конкуренция, молодые игроки имеют возможность развиваться. Хочу помочь «Вестерло» избежать вылета, но я должен сначала адаптироваться.

    ЦСКА? Я доволен тем временем, что провел в Москве. Для меня это было уроком и полезным опытом», – приводит слова футболиста Gazet van Antwerpen.

    Напомним, из ЦСКА Страндберг перешел в «Брюгге», а позже он был отдан в аренду в «Вестерло».

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.01.2017 10:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 20 января 2017, 11:44

      Ну денюжку поднял,а потом перешел в команду по своим силам

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    • ...
      Рейтинг: +288

      Obi Wan 20 января 2017, 11:03

      Вот его настоящий уровень. А то бегал за мячом как собачонка, а сам игры не делал.

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