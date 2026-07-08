Месси – 6-й игрок в истории с голами в каждом из первых 5 матчей на ЧМ

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси забил Египту (3:2) в матче 1/8 финала ЧМ-2026.

39-летний форвард отличился во всех пяти играх на текущем чемпионате мира. Ранее он поражал ворота Алжира, Австрии, Иордании и Кабо-Верде.

Месси стал шестым игроком в истории с голами в каждом из первых пяти матчей на отдельно взятом мундиале.

Жюст Фонтен (Франция, ЧМ-1958); Жаирзиньо (Бразилия, ЧМ-1970); Герд Мюллер (Германия, ЧМ-1970); Ривалдо (Бразилия, ЧМ-2002); Хамес Родригес (Колумбия, ЧМ-2014); Лионель Месси (Аргентина, ЧМ-2026).

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