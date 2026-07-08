Месси – 6-й игрок в истории с голами в каждом из первых 5 матчей на ЧМ

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси забил Египту (3:2) в матче 1/8 финала ЧМ-2026.
39-летний форвард отличился во всех пяти играх на текущем чемпионате мира. Ранее он поражал ворота Алжира, Австрии, Иордании и Кабо-Верде.
Месси стал шестым игроком в истории с голами в каждом из первых пяти матчей на отдельно взятом мундиале.
- Жюст Фонтен (Франция, ЧМ-1958);
- Жаирзиньо (Бразилия, ЧМ-1970);
- Герд Мюллер (Германия, ЧМ-1970);
- Ривалдо (Бразилия, ЧМ-2002);
- Хамес Родригес (Колумбия, ЧМ-2014);
- Лионель Месси (Аргентина, ЧМ-2026).
Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе
Источник: Stats Foot