Месси прокомментировал волевую победу Аргентины над Египтом в 1/8 финала ЧМ-2026

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси подвел итоги выигранного матча 1/8 финала ЧМ-2026 против Египта.

Аргентинцы проигрывали 0:2 до 79-й минуты, но в итоге победили 3:2.

39-летний Месси оформил 1+1 после нереализованного пенальти в 1-м тайме.

Аргентина вышла в 1/4 финала чемпионата мира, где встретится с Колумбией или Швейцарией.

«Я счастлив, что мы прошли дальше, учитывая то, как мы это сделали. При счете 0:2 было тяжело. Очень здорово, что наша команда отыгралась.

Мы снова столкнулись с проблемами, но это чемпионат мира. Все матчи похожи. Все проходит на равных. Я очень счастлив.

Это стало облегчением для всех, учитывая, как развивалась игра. Нелегко проигрывать со счетом 0:2... Но, как я всегда говорю, эта команда никогда не сдается и старается до самого конца.

Нам повезло, что Кристиан [Ромеро] забил не очень поздно, у нас еще оставалось время, и мы перевернули игру еще в основное время.

То, что эта команда сделала сегодня, было невероятно. Я очень рад, что люди могут продолжать получать удовольствие [от нашей игры]. Я надеюсь, что мы продолжим в том же духе», – сказал Месси.

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